“Tengo carpetas gigantes con reclamos”, dijo la directora que renunció

Cansada de elevar reclamos a las autoridades educativas, este lunes Mariana Calantoni comunicó su renuncia a la dirección de la vapuleada Escuela Primaria Nº 61 de Etcheverry. Ayer, en diálogo con EL DIA, anunció que permanecerá en el cargo hasta el 14 de marzo y que retomará como maestra en el mismo establecimiento. En medio de la crisis edilicia que jaquea a la institución, la cual, a decir de la comunidad, se cae a pedazos, dijo que “he armado carpeta de reclamos y no he recibido respuestas”. En la drástica decisión tuvo que ver un encarecido pedido de su familia tras siete largos y demandantes años de lucha.

“La situación en que se encuentra la escuela ahora es la gota que rebasó el vaso. Tengo carpetas gigantes repletas de reclamos y no he recibido respuestas. Sólo en 2015 logramos que hicieran unas pequeñas reparaciones y nunca más hicieron nada”, aseguró sobre los reiterados pedidos de auxilio a la cartera educativa provincial, que hasta el momento parecen no haber tenido eco en detrimento de los más de 300 niños de la escuela de 52 y 235.

“Mi familia me lo pidió, me dice basta. Es que en estos años hubo cambios de gestión. Todas te prometen pero nadie hace nada. De hecho, este año he mandado varios mails por la situación, porque no te atienden personalmente, y lo único que han respondido fue un ‘recibido’ a uno de esos mensajes”, deslizó.

También expuso que “este año tuvimos problemas con las vacantes por una diferencia de 25 chicos que ingresaban desde el jardín de infantes”. Por este motivo explicó que “pedimos que nos instalen aulas modulares, hicimos el sacrificio de formar grupos de 40 nenes para que nadie se quedara afuera, pero nos tenían que designar dos maestras de apoyo”.

“Teníamos los nenes en lista de espera, sin tener todavía a los maestros, porque más allá de la virtualidad hay que tener el personal para tantos alumnos”, apuntó. Y recordó además que en ocasiones “los papas venían a cortar las ramas, otros vinieron a cortar un árbol que se estaba por caer, el centro comunal alguna vez también dio una mano con los cortes de pasto y hasta los docentes cuando podían venían a pintar las aulas, pero no alcanza, la escuela necesita de la mano del Estado, porque nosotros no podemos resolver todo”. “Incluso tengo ofrecimientos de donaciones de materiales pero eso necesita estar autorizado por el Estado”, subrayó.

“Todos estos puntos fueron un detonante para mi decisión”, agregó la por ahora directiva, quien señaló que no ha sido fácil la determinación de su alejamiento. “Me corro del lugar porque no recibo respuestas de nadie. Yo trabajo full time, y eso me afecta la dinámica familiar. Este año no me tomé vacaciones”, expresó.

Sobre las repercusiones que generó su renuncia contó que “todos quieren que me tome unos días y que vuelva, pero ya no pasa por eso, no es que es una táctica para que me pidan que vuelva, es una decisión tomada”.