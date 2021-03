Motociclistas están que trinan por las subas en las patentes

Tal como ocurre en los últimos años, propietarios de motos cuyas patentes aumentaron del año pasado a este un 80 por ciento pusieron el grito en el cielo al considerar que eso es desmedido. “De $ 1139 me llegó una patente de $2051”, sostuvo el dueño de una moto Yamaha Tenere 250 año 2018.

Otro motociclista sostuvo que de la última cuota del 2020 a la primera del 2021, le subieron la patente un 30 por ciento. Sin embargo aclaró: “si calculo las subas que hubo el año pasado en total por la misma moto estoy abonando un 152 por ciento más, hice el reclamo para que me hagan el revalúo y no solo que no lo hicieron, sino que tuve que pagar todo con intereses, porque lo que tardaron en responderme hizo que se venciera la cuota”.

Oscar, otro motociclista de la Ciudad, contó que le llegó una patente de $5540 cuando el año pasado pagaba por su moto, $3770. “Mi moto es 2010, es una vergüenza lo que estoy pagando cuando en otros municipios el valor por una moto similar es mucho más bajo, acá cobran lo que se les ocurre”, dijo indignado y agregó que contempla cambiar la radicación para no tener que pagar una cifra que le resulta exagerada.

También se escuchó la queja de Matías que señaló que ante su reclamo en la Municipalidad le dijeron que subió la patente porque la valuación de su rodado era más alta este año. “Mi moto bajó de $800 mil a $700 mil y me duplicaron la patente, además quitaron las bonificaciones”, dijo.

En la misma línea, otro motociclista indicó que no solo le llegó la patente con aumento, sino que además se le aplicó menos descuento: “antes era de $4.300 y ahora sólo es de $600”.

Desde la Municipalidad se recordó que hace tres años cambió la forma de calcular el importe por las patentes de las motos, antes se hacía por cilindrada y ahora se estipula igual que el impuesto automotor, o sea teniendo en cuenta su valuación fiscal.

“Se le puso un tope al aumento, el máximo que pueda aparecer es del 80 por ciento, pero igual paga menos que lo que paga un auto del mismo valor”, dijo el vocero consultado.

En relación a la bonificación por pago anual se dijo que es del 15 por ciento, al igual que lo que aplica ARBA.