Jueces: diferencias en el oficialismo por la comisión bicameral

A poco de andar, el proyecto para crear una Comisión Investigadora de jueces mostró las divergencias internas que anidan en el oficialismo. A tal punto, que el Gobierno tuvo que aclarar que la iniciativa no contempla la eventual sanción a los magistrados, luego de que el kirchnerismo festejara la posibilidad de “investigar e interrogar” a los jueces en el ámbito del Congreso.

La encargada de poner paños fríos ante la avanzada del senador Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner en la Cámara alta, fue la ministra de Justicia, Marcela Losardo. “Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces; eso no es constitucional”, remarcó la funcionaria.

La aclaración del Poder Ejecutivo tuvo lugar en la previa de una reunión prevista entre el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para abordar la posibilidad de que la Comisión Investigadora se active desde la Cámara baja. El encuentro se concretará el fin de semana en la quinta de Olivos, anticiparon a EL DIA fuentes parlamentarias.

El Presidente y Massa hablaron por teléfono tras la apertura de las sesiones ordinarias y quedaron en analizar detenidamente la propuesta de la Bicameral en un encuentro a solas. “Unidad no quiere decir que todos pensemos igual, sino que queremos el mismo objetivo”, remarcó Alberto Fernández ayer en un acto en Bariloche, en un mensaje que pareció dirigido a la interna oficialista.

El mandatario planteó ante la Asamblea Legislativa, el último lunes, la necesidad de implementar “controles cruzados” desde el Congreso hacia el Poder Judicial. En la Casa Rosada aseguran que se trata de una idea original de Alberto Fernández, pero la oposición sostiene que está impulsando la agenda de Cristina Kirchner para tratar de frenar las causas que le imputan hechos de corrupción.

En la Cámara de Diputados ya está frenada la reforma de la Justicia federal que impulsa Alberto Fernández, por lo cual es poco probable que el oficialismo pueda avanzar ahora con la Comisión Investigadora. Pero Alberto Fernández y Massa buscarán una fórmula para vencer la resistencia de diputados de bloques independientes, ya que Juntos por el Cambio anticipó su rechazo.

En ese contexto pueden interpretarse las declaraciones que hizo ayer la ministra Losardo a la radio El Destape: “Lo que hará la Bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas”. En la misma línea, la funcionaria de llegada directa al Presidente dijo que la Comisión “será un órgano de asesoramiento no permanente”.

La ministra de Justicia dijo que el cuerpo podrá “elaborar propuestas legislativas” sobre el funcionamiento del Poder Judicial pero no “arrogarse atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias” porque “eso no es constitucional”. De hecho, esa facultad recae en el Consejo de la Magistratura, el organismo que también el Presidente pidió reformular.

Por último, Losardo dijo que el Poder Ejecutivo a dialogar con el Congreso la posibilidad de introducir cambios a los proyectos de reforma de la Justicia federal y del Ministerio Público Fiscal que ya fueron sancionados en el Senado, pero que están frenados en Diputados. “Estamos dispuestos a aceptar cambios”, fue el mensaje de la ministra hacia las bancadas opositoras.