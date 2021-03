Dos alumnas de la Orquesta Escuela de Berisso se suben a la Ballena Azul

Con solo 11 años de edad, las bandoneonistas Mahilen Corvalan y Guadalupe Varela, ambas de 11 años, alumnas de la Orquesta Escuela de Berisso, vivirán hoy una experiencia única: se subirán al escenario de La Ballena Azul, del CCK, para interpretar como parte de un sexteto de bandoneones un tango firmado por Azucena Maizani, en el marco de un ciclo musical que propone un repertorio de canciones de rock, tango, folclore y música clásica hechas por mujeres.

El evento, que lleva el nombre de “Un manifiesto para el movimiento” y que tendrá lugar hoy y mañana a las 20 (con público presencial, aunque se podrá ver a través del canal de YouTube del CCK), es parte de “Nosotras movemos el mundo”, una gran celebración que realizará el centro cultural en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer, entre hoy y el domingo, en la que se reunirán artistas de la música, la poesía, el cine, el teatro y otras artes, y habrá conciertos, charlas, debates, proyecciones y otras actividades.

“Es muy bueno encontrar un repertorio femenino que está tapado en la historia”

Allí estarán también Mahilen Corvalan y Guadalupe Varela, alumnas en la Orquesta Escuela de Berisso de Federico Biraben (con quien tomaron clases en 2020, claro, a través de videollamadas): las dos chicas, que comparten camarín con Teresa Parodi, fueron convocadas por Noelia Sinkunas, la eximia pianista berissense que ejerce de curadora en la sección de tango del ciclo musical, quien las invitó con una misión.

“Me parece fundamental en la infancia tener una referencia: yo a esa edad no tuve, más allá de mi profesora de piano, una referente mujer. Y cuando más fui creciendo, más me di cuenta que me faltaban las referentes mujeres”, explica Sinkunas, en diálogo con EL DIA. “Entonces, es una buena oportunidad como para incentivar no solo a ellas dos, sino a cualquiera que lo pueda llegar a ver por YouTube: le puede servir como incentivo para tocar, arrancar un instrumento, hacer música…”

Para Sinkunas, es fundamental “romper los prejuicios” que existen en torno a la práctica femenina de la música: “Yo sé de muchas mujeres”, dice, “que no tocan por vergüenza, o porque no las dejan, no quiere la familia… Son prejuicios, y está bueno derribarlos, construir referentes, mostrar que hay chicas tocando el bandoneón”.

La destacada intérprete multigénero es una de tres curadoras convocadas para este ciclo de canciones hechas por mujeres, una producción que reúne a más de 60 artistas: Sinkunas se encargó del tango, mientras que Liliana Herrero eligió el repertorio y convocó artistas del folclore, Barbi Recanati hizo lo propio con el rock y Lucía Zicos se encargó de la música clásica, todas bajo la dirección musical de Lucy Patané.

Los cuatro estilos se reunirán en el mismo concierto. “No queríamos hacer una fecha de tango, una fecha de rock: somos todas parte de la cultura popular y así organizamos la fecha. También nos parecía fundamental que las grandes figuras estuvieran junto a las artistas emergentes. Que Susana Rinaldi pueda compartir escenario con todas estas chicas es una experiencia increíble”, explica Sinkunas, “muy feliz” con el evento porque, “más allá de lo musical, lo valoro muchísimo desde lo humano, es una experiencia que nos hace contactarnos con otras mujeres trabajadoras de la cultura”.

EL PROGRAMA TANGUERO

La propuesta de Sinkunas, que tras actuar en el CCK emprenderá una gira por Córdoba, para la parte tanguera del recital tiene varias partes: un sexteto de bandoneones, con bandoneonistas de Córdoba, La Pampa, Neuquén y Buenos Aires y las dos alumnas de la Orquesta Escuela de nuestra región, interpretará un tema de Azucena Maizani, “Pero yo sé”; también se interpretará en la voz de Lidia Borda “Porque vas a venir”, parte del repertorio de Carmen Guzmán, autora y compositora de Mendoza, “que tiene una obra increíble y no es tan conocida”; y el recital contará con la presencia de Susana Rinaldi, que interpretará “Siempre se vuelve a Buenos Aires”, de Eladia Blázquez, con la pianista Lilián Saba, “una de las referentes dentro del piano”; además, sonará en la voz de Natalia Lagos, con un cuarteto de cuerdas y bandoneón, un tema de tango contemporáneo, “Conspiración”, de Elbi Olalla, una autora actual “y una de las grandes referentes del tango nuevo como compositora y directora, roles protagónicos que están ligados históricamente al hombre”.

Sinkunas, nacida en Berisso y que desde muy pequeña se desempeña como pianista en el mundo del tango, procuró desde el repertorio rescatar expresiones tangueras femeninas del pasado y el presente, “algunas algo perdidas en la historia del tango a pesar de ser muy importantes. Algunas tienen visibilidad, como Eladia Blázquez, pero una figura como Carmen Guzmán, por ejemplo, está más oculta. Entonces, es muy bueno encontrarnos con ese repertorio que en la historia está tapado, porque obviamente vivimos en una sociedad donde se valora más lo masculino”.

“Hay letras de Maruja Pacheco Huergo con Manzi, y sabemos que es de Manzi, no sabemos que hay una mujer”, lanza Sinkunas, habituada a moverse en mundos musicales de fuerte presencia masculina, tradicionalmente: no solo tiene una larga trayectoria en el tango, sino que además explora una cumbia disidente desde Cachitas Now! y también es pianista en varios proyectos jazzeros. De hecho, fue nominada el año pasado en los Gardel en las categorías de música tropical y jazz.

“Yo me crié en un ámbito de tango tradicional, y sigo estando en esos espacios”, dice al respecto de esta pertenencia a espacios que pueden ofrecer ciertas resistencias Sinkunas. “Pero el mundo está cambiando, las cosas no son tan así, hay un cambio en la sociedad, estamos luchando para un mundo más igualitario. Y yo también elijo estar en otros lugares: en la mayoría de los espacios convive todo, en otros hay que trabajar más… Y hay diferencias entre ciertos espacios de la capital y otros de la provincia. Yo trato de construir espacios donde se puede hablar de todo libremente”.