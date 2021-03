Contraataque: el ex de Prandi dice que no le deja ver a los chicos

Julieta Prandi mantiene un conflicto judicial con su ex marido, Claudio Contardi, que sumó un nuevo episodio el pasado 19 de febrero, cuando ella lo denunció en la Comisaría de la Mujer por un hecho puntual en el que el hombre dejó a los niños en la puerta de su casa sin nadie que los cuidara.

A través de su abogada Ana Rosenfeld, la conductora de “Sarasa” (La 100) le pidió a la Justicia que se interrumpa el régimen de comunicación hasta que se realice “una pericia psicológica sobre él y los niños” y también reclamó el cumplimiento de la cuota alimentaria. Estando al aire en el ciclo radial, se enteró de una denuncia que le hizo su ex por “impedimento de contacto con sus hijos”, cosa que su letrada abordó en el ciclo “Todas las tardes” (El Nueve): “Nos enteramos que la otra parte hizo una denuncia por impedimento de contacto. Por supuesto que esto va a colisionar con nuestra pretensión de que el régimen sea suspendido hasta que se le hagan las periciales psicológicas a él y los chicos, por la cámara Gesell, para determinar la situación de vulnerabilidad”.

Ayer al mediodía, Julieta volvió a expresarse con respecto a este tema desde su cuenta de Twitter, manifestando su indignación por lo ocurrido: “‘Justicia “amiga’: El sujeto (léase misógino, ladrón, padre abandónico, maltratador y violento) estuvo hace un rato merodeando mi casa y haciendo espionaje con cámaras. Por cierto, todas las medidas que pedí para proteger a mis hijos y a mí aún no tuvieron respuesta. Gracias por tanto”, escribió, para luego agregar: “¿Qué más van a seguir permitiendo? Cuánto más le van a seguir avalando a este pobre ‘hombre’?”.

“PEDÍ UNA PERIMETRAL”

La revista Paparazzi abordó a la modelo a la salida de la radio y allí, una vez más, ella expresó su bronca por todo lo ocurrido y se explayó: “El juez no suspendió el régimen de visitas, y Mateo no quiere ir con su papá. Le tiene mucho miedo. Entonces, fui el sábado a hacer la denuncia y pedí una perimetral, que todavía no me dieron”, remarcó, para luego continuar diciendo que “más allá de lo económico, que no se haga cargo de nada, que los abandone es un montón, que su madre haya sido amenazada de muerte, que Mateo no quiera ir con su papá y que la Justicia no actúe es un horror. Es una Justicia completamente machista y desigual”.