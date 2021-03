Los bancos, un infierno: colas interminables y cajeros “vacíos” en medio del pago a los estatales

Fue como cada inicio de mes, pero mucho peor. Ayer otra vez los bancos volvieron a ser un verdadero infierno. Tanto las entidades como los cajeros automáticos estuvieron colmados de gente con filas interminables, que en algunos casos se prolongaron por más de dos horas y media para poder hacerse de efectivo, porque incontables terminales automáticas no entregaban billetes y las pocas que sí lo hacían estaban abarrotadas.

Por la mañana lectores de EL DIA se comunicaron con este diario para dar cuenta de los problemas que están atravesando desde hace tres días para poder retirar dinero de los cajeros automáticos del Banco Provincia. Una situación que ayer se agravó debido a que comenzaba el pago de sueldos de los docentes bonaerenses.

Varios fueron los mensajes que llegaron a este diario denunciando que debieron hacer recorridas por distintas máquinas de nuestra ciudad pero sin lograr hacerse de efectivo. El miércoles pasado depositaron los haberes del grueso de la administración pública de la Provincia, mientras que anteayer fue el turno de los agentes de Seguridad. Es por ello que un aluvión de personas que intenta conseguir efectivo en el inicio de mes no puede hacerlo.

“Estoy indignada. Porque yo soy una adulta mayor y no puedo estar dos horas y media en una cola donde estoy expuesta permanentemente. Hay niños, gente incapacitada y estamos acá. Había un solo cajero”

Ana

Usuaria

En ese marco, ayer a la mañana, las terminales de 6 y 47 explotaban de gente y se formaban largas filas. “Sólo anda un cajero, es una vergüenza”, era la queja que prevalecía en pleno centro platense este mediodía, según pudo constatar EL DIA en una recorrida. Una situación similar se vivía en la de 12 entre 57 y 58.

“Me fui al cajero de 1 y 67, me vine a los del Centro y también al de La Loma pero no tuve suerte. No tienen plata y la necesitamos para poder cumplir con nuestras obligaciones. Así se hace imposible, todos los meses pasa lo mismo”, se quejó Alfredo, uno de los tantos vecinos que se pasea hace días por las máquinas platenses del Banco Provincia.

“Hice dos horas de cola y no hay plata. Había un solo cajero y tampoco anda. Es un desastre. Estamos esperando porque lo van a cargar ahora. Pero esto es un desastre, cada vez peor”

Roxana

Usuaria

En tanto, desde City Bell aseguraron días atrás que desde el cobro de los jubilados del IPS “los cajeros del Banco Provincia no están funcionando bien”.

Por otro lado, también se recibieron quejas por los cajeros del Banco Nación. Juan, un usuario, contó que “desde ayer estoy recorriendo cajeros y en los que encontré plata sólo dan billetes de 100 y permiten sacar en tandas de 3000 pesos. Una vergüenza. Filas larguísimas y la gente, al igual que yo, indignada. Desde atención al cliente del banco obviamente dicen que no tienen nada que ver”.