La inseguridad no da respiro en City Bell: hace un mes le quemaron la moto y ahora le destrozaron el local

La inseguridad no le da tregua a los castigados vecinos de City Bell, que vienen acumulando un ataque detrás de otro, tal como es el caso de un hombre de 14 b e 466 y 467, a quien hace un mes le robaron y le prendieron fuego su moto y ahora sufrió la rotura de la fachada de su local de peluquería.

La víctima relató que entre anoche y la madrugada del domingo desconocidos le destrozaron los vidrios de su peluquería, ubicada al lado de casa. Asimismo, afirmó que los vándalos también causaron daños en otros locales de la zona.

"Es un localcito de peluquería que tengo. Justo se cumple un mes de que me robaron y me quemaron la moto", lamentó el vecino. "Siguen los muchachos dando vueltas. Estamos a dos cuadras de la plaza céntrica de City Bell, pero por aquí no tenemos noticias de los policías", señaló.

"No llegaron a robarme porque el perro ladró, enseguida prendí las luces. Se fueron corriendo", aseguró.

El damnificado agregó que "cuando estaba hablando con los policías les llegó el dato de que habían roto vidrios aquí cerca, a cinco cuadras".

El mes pasado el hombre lamentó el robo de una moto que horas después apareció quemada en la zona del barrio Savoia. Ambos episodios fueron denunciados a la policía pero la ola de inseguridad no da tregua. Mientras tanto, en la localidad continúan las marchas y reuniones de vecinos en torno a la problemática de la falta de seguridad.