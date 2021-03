Vive en la Región y no pudo vacunarse contra el Covid-19 porque le cortaron el teléfono e internet "por error"

Gerardo vive en Berisso y desde hace un mes y medio venía reclamando por la restitución de los servicios de teléfono e internet luego de que la empresa proveedora -según denunció- se los anuló error. Una de sus preocupaciones de no contar con estos canales de comunicación, tan fundamentales en tiempos de pandemia, era precisamente porque, como otros tantos vecinos, se encontraba a la espera de recibir la notificación para la vacunación contra el Covid-19. Y así fue. Tras varias semanas de reclamos a la compañía Movistar Telefónica para que le resolviera la situación, el sistema Vacunate de la Provincia le asignó lugar y fecha para recibir la vacuna, pero él se enteró tarde y lamentablemente perdió su turno.

En diálogo con este medio, Gerardo G (el denunciante prefirió no publicar su apellido), de 57 años y paciente de riesgo por insuficiencia cardíaca y enfermedad obstructiva pulmonar con decorticación, aseguró que "en su momento me anoté en el programa Vacunate, con todos mis datos incluyendo mi correo electrónico y el teléfono fijo de mi domicilio, que por entonces era (0221) 4617749", pero "hace un mes y medio dejé de contar con teléfono e internet porque Movistar Telefónica me los suspendió por error".

"Desde entonces comencé a realizar los reclamos y especifiqué que estaba esperando que me llamaran del programa Vacunate, ya que formo parte de los grupos de riesgo por debajo de los 60 años. Pero hicieron caso omiso. Me tomaron el reclamo, me dieron el número. Luego hice otros reclamo. Pero durante un mes y medio que me tuvieron sin teléfono fijo ni WI FI", relató.

La indignación y la bronca se le hicieron carne a este vecino este martes, cuando le restablecieron el servicio pero con otro número telefónico. "Entro al programa Vacunate y me encuentro con la novedad de que el 5 de marzo tendría que haberme ido a vacunar contra el coronavirus a la UTN (Universidad Tecnológica Nacional)", dijo. Y afirmó que, tras enterarse, "llamé al ministerio, me dijeron que el teléfono que tenía registrado no correspondía a un abonado en servicio. Por eso la responsabilidad de Movistar Telefónica".

El vecino lamentó que "así perdí la oportunidad de vacunarme siendo una persona de altísimo riesgo". Ante tal desazón manifestó que "Movistar Telefónica hace lo que quiere, y no hay un control del Estado sobre esta empresa. Y también el programa oficial Vacunate no es efectivo, se le miente a la gente, yo di todos los datos habidos y por haber, y no se me notificó a mi casilla de mensaje".

Por último, también lamentó que "ahora aparezco en el sistema Vacunate como que no concurrí a vacunarme, sin embargo lo que pasó es que no fui notificado. No quiero morir, perder la vida por responsabilidad de empresas privadas y del Estado".