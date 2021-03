Animales exóticos generan enfermedades respiratorias que se confunden con Covid-19

Hurones, conejos, aves y otros tipos de animales que son menos habituales como mascotas, son una preocupación para los veterinarios que advirtieron que el cambio de vida puede afectar el bienestar de esos ejemplares, pero también causar enfermedades a las personas. En ese contexto, se consignó que aumentó el número de animales positivos de psitacosis, mientras en el 2020 se detectaron 25 casos, en lo que va del año ya hubo 38, de acuerdo a datos del Departamento de Zoonosis Urbana de la Provincia de Buenos Aires.

Como todos los años en esta época, los profesionales veterinarios observan el aumento de atención en consultorio de pichones de loros habladores (amazona aestiva) procedentes del tráfico ilegal de fauna. “Aunque todavía no cuantificado, hemos visto incrementado este número de manera muy importante por evidentes fallas en los organismos de contralor”, expresaron los referentes del Colegio de Veterinarios de la Provincia.

A pesar de ser algo recurrente, la preocupación de los profesionales es mayor a otras épocas ya que una importante cantidad de loros son portadores de psitacosis, una zoonosis que se presenta con cuadros respiratorios y puede llevar a la muerte a las personas.

“Este año se pone mayor énfasis, ya que toda enfermedad respiratoria es considerada COVID, con lo cual el inicio de tratamiento se verá postergado con el consiguiente aumento de la mortalidad de personas, probablemente no diagnosticadas”, se consideró.

De acuerdo a datos del Departamento de Zoonosis Urbana de la Provincia de Buenos Aires, durante el 2020 el número de animales positivos de psitacosis fue de 25, mientras en lo que va de 2021, es de 39. Además, los profesionales señalaron que en testeos realizados en sus clínicas particulares se observó que del total de animales testados el 50 por ciento dio positivo.

En otro orden, los médicos veterinarios señalaron que cada vez es más común ver familias que tienen un animal no tradicional, pero no siempre están capacitadas para atender sus necesidades de la manera correcta.

Desde el Colegio de Veterinarios se indicó que un animal no tradicional es un animal de compañía que no es perro y gato, pero dentro de este amplio concepto se establecieron diferencias. “Un animal no tradicional puede ser silvestre, es decir, pertenece a la naturaleza y no está permitido su crianza para tenerlo como animal de compañía; a su vez, puede ser autóctono, de la zona; o exótico, que no es de esta zona”, coincidieron los especialistas en animales no tradicionales de esa institución.

Se aclaró que cuando se tiene como mascota un animal no tradicional hay que estar atentos a muchos factores, “no se comportan igual entre ellos y tampoco de manera similar a un perro o a un gato. Hay mucha variación según la especie, y por eso hay que ver cuáles son los puntos de alertas o las cuestiones de manejo y nutrición para trabajar y prevenir enfermedades”, se resumió.

Además se recomendó que, cuando una familia tiene animales no tradicionales, es necesario contar con un médico veterinario especializado en el tema, ya que cada especie es única. “Tener conocimientos correctos y asesoramiento sanitario permite que tengan una buena calidad de vida y podamos prevenir muchas enfermedades”, dijo un especialista y aclaró que “el control profesional es necesario; de acuerdo a la especie variará si el control es anual o semestral; y si hay patologías se interviene mucho más”.

Se remarcó que hay que estar atentos y conscientes de que las especies padecen diferentes enfermedades zoonóticas.

Si bien la tenencia de fauna silvestre no está permitida, por lo que no se debe fomentar su integración en las familias, muchas personas cuentan con uno como consecuencia de rescates, por lo cual hay que brindarles todo el cuidado sanitario, ya que la gran mayoría no pueden volver a liberarse. En este sentido, desde el Colegio de Veterinarios explicaron que “como agentes de salud, brindamos información y conocimiento respecto a la tenencia de estos animales, y como médicos veterinarios estamos habilitados para atender cualquier especie”.

Otro punto que se abordó fue la delgada línea que existe entre la legalidad y la ilegalidad, “muchas especies no están permitidas hoy en día, pero como hace tiempo se podía adquirir sin problema, hay personas que cuentan con esos animales, como serpientes o iguanas; y los veterinarios especializados están habilitados a atender cualquier consulta, independientemente de que el animal sea legal o no”, se indicó desde la institución.

La preocupación es mayor a otras épocas, advierten los veterinarios bonaerenses