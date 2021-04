Ojo con los falsos empleados de Camuzzi que ofrecen descuentos

“Yo haría la denuncia, pero con esto del Covid me da miedo ir a la comisaría”, reflexionó una jubilada platense a la que le robaron 5000 pesos y alhajas mientras intercambiaba datos con un supuesto empleado de la empresa de gas Camuzzi que la abordó en la puerta de su casa. Fue en la zona de 6 y 64, donde ya han ocurrido episodios similares, según denunciaron los vecinos.

“Cuando llegué a mi casa me encontré con este hombre de unos 60 años que tenía papeles en la mano y me pidió unos datos para acceder a los descuentos”, contó la damnificada, irritada con su propia actitud: “No sé qué me pasó; si yo nunca le doy bolilla a nadie”, aclaró.

Lo cierto es que el sujeto no le resultó sospechoso, de modo que después de responder a sus preguntas, se saludaron amablemente y lo vio partir. Las dudas surgieron apenas cerró la puerta y recorrió los ambientes de su casa.

“Me faltaban la plata que tenía guardada en una cajita, un anillo, un dije y una cadenita”, detalló, convencida de que “mientras este tipo me entretenía en la puerta otro se metió sin que yo me diera cuenta”.

La mujer, que pidió mantener su nombre en reserva, se comunicó luego con la empresa Camuzzi, desde donde le confirmaron que “no tienen empleados en la calle ni ofrecen descuentos”, cerró, interesada en contra su caso para que “no le pase a nadie más”.