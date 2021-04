Si una persona tiene coronavirus sin saberlo y recibe la vacuna: ¿puede empeorar su cuadro?

La muerte de Mauro Viale despertó dudas en la población sobre si recibir una vacuna estando contagiado de coronavirus empeora el cuadro, pero lo que los expertos salieron a aclarar que no es un factor determinante para que alguien se agrave.

Vale recordar que el periodista se aplicó la semana pasada la primera dosis de una de las vacunas contra el COVID-19 y, a los dos días, le diagnosticaron la enfermedad. Ayer, y para sorpresa de todos, falleció en una clínica de Capital Federal.

“La vacuna no tuvo nada que ver con el desenlace. La causa de la muerte puede ser la misma enfermedad que tenía con alguna complicación. Pero la vacuna no tuvo nada que ver porque había sido recibida tan solo dos días antes”, aseguró el infectólogo Lautaro De Vedia, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, en diálogo con el portal Infobae.

Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunologría, igualmente aclaró que “si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, como fiebre, no debería vacunarse". Y añadió, puntualmente sobre el caso de Viale: “Si una persona se vacuna y le aparecen síntomas a las 48 horas, es como si aún no estuviera vacunada porque todavía no pasó el tiempo necesario para desarrollar anticuerpos”.

Siguiendo con su explicación al respecto, precisó: “Es importante que la gente tenga en cuenta que las vacunas previenen las formas graves de COVID-19, pero la respuesta inmune se genera a partir de los 14 días de la aplicación. Como son vacunas inactivadas, no pueden generar la enfermedad”.

Por su parte, el médico Carlos Kambourian afirmó: “Si se está cursando la enfermedad, o si ya se sabe que es positivo, no está indicada la vacuna. No porque la vacuna pueda agravar el cuadro, sino porque no hay estudios suficientes. Entonces, para evitar complicaciones, lo que se recomienda es primero dejar que la enfermedad curse y después se vacune”.

Además, indicó que si una persona ya está contagiada y no lo sabe, “puede tener fiebre después de vacunarse y confundirse con los síntomas. Porque se puede pensar que esos síntomas son por la vacuna y la persona sigue haciendo la vida normal, dilatando la consulta al médico mientras la enfermedad avanza. Pero no hay datos que digan que si sos positivo, no se puede vacunar”.