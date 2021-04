Envenenaron a dos perros en un intento de robo en una vivienda de barrio Hipódromo

“Vecinos, hace un rato nos quisieron entrar a robar por el patio. Aún no sabemos si durmieron o envenenaron a los dos perros. No tenía a mano el control de la alarma vecinal... Activamos la alarma nuestra y llamamos al 911. No los encontraron. Aviso solo para estar más alertas”. El mensaje, en un grupo de WhatsApp, puso en alerta a todo un barrio. El hecho ocurrió por la madrugada, en la calle 33 entre 1 y 115, y, lamentablemente para las víctimas, significó la muerte de sus dos mascotas.

Ayer este diario estuvo en la vivienda, pero sus dueños prefirieron no hacer declaraciones. Se los notaba golpeados y asustados, dentro de un contexto general de inseguridad en toda la zona.

“Por acá han habido arrebatos, rateros”, expresó uno de los damnificados y se retiró hacia el interior del domicilio.

Hace pocos días, a solo tres cuadras de ese lugar, se produjo otro ataque, en este caso también con violencia, ya que un motochorro revoleó por el aire a una ciclista para robarle una cartera.

La joven pasaba por la cuadra de 117 entre 33 y 34, pero no vive en el barrio. Fue cerca de las 21 horas cuando una moto con dos ocupantes que venía en contramano, la pasó de largo y luego regresó. Entonces el acompañante del rodado se bajó, corrió hasta la chica y de un empujón la arrojó al piso.

La damnificada se golpeó contra el asfalto y cayó justo en un pozo lleno de agua. A merced de los ladrones, sólo pudo gritar. Mientras tanto, el delincuente le arrebató la cartera y escapó a toda velocidad junto a su cómplice.

Lucas (42) fue una de las personas que, al escuchar el pedido de auxilio, salió de su casa y asistió a la mujer. En diálogo con EL DIA, manifestó que “escuchamos los gritos y salimos enseguida, la chica gritó desaforadamente. Tenía lastimados el brazo y la pierna, nada grave, pero fue feo”.

En pocos segundos la esquina de 117 y 34 se llenó de gente. La víctima agradeció y dijo que no hacía falta una ambulancia. “Llamamos a la Policía y nos dijeron que no tienen recursos para patrullar, falta de combustible... Hace un año que está liberada esta zona, muy complicada”, señaló Lucas. Y remarcó que “desde hace un año que viene pasando dos o tres veces por mes. El paso nivel lo usa mucha gente, es obligado, y ellos atacan ahí. Hace quince años vivo acá y nunca fue tan así”.

SIN DECRETO

A esa altura de las circunstancias, uno de los temas que más enardece a los vecinos de barrio Hipódromo y, de tantos otros sectores de la Ciudad, es que mientras ellos se quedan en sus casas, cumpliendo el decreto presidencial por la pandemia de coronavirus, que impide circular de 00 a 06, incluso bajo amenaza de ser sancionados con multas o detención, según sea el caso, los ladrones se mueven con total impunidad por las calles, sin hacer caso a las normas vigentes. Total, para ellos, nunca hay controles.