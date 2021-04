Denuncian a un albañil por acosar a una joven durante 150 metros

Las transitadas esquinas de 60 y 28 vieron ayer por la tarde modificado su trajín por unos minutos por la presencia de dos patrulleros de la Policía. Los efectivos habían acudido tras una denuncia por presunto acoso callejero a una menor de 16 años, e indagaron al sospechoso mientras los transeúntes observaban con curiosidad la escena. Unos metros más atrás, la víctima y sus allegados se entrevistaban con una oficial.

Talía, encargada de un comercio de la zona, fue una de las personas que acompañaron a la adolescente de 16 años y quien dio aviso a las autoridades. En diálogo con este medio, la joven refirió los pormenores del hecho y destacó que la secuencia tuvo lugar “en una zona de escuelas, donde pasan chicas menores de edad todos los días”. La damnificada “caminaba por 60, de 28 a 27, por la mano del Colegio Pío X”, comenzó su relato Talía. Desde la mano de enfrente, un albañil que trabaja en una obra de esa cuadra “salió del local que están reformando, le gritó algo, después cruzó y la empezó a seguir”, continuó. “Se le puso a la par y comenzó a hablarle, a pesar de que ella no quería saber nada. Como le vio que estaba con un manojo de llaves y le pidió el teléfono de la casa”, detalló Talía. La adolescente intentó esquivarlo, pero no lo consiguió. Doblaron en 27 en dirección a 61 y él no se separó de su lado “casi un contacto físico”, remarcó la comerciante. “La chica iba a ir para su casa, pero se desvió por miedo”, añadió.

Finalmente, la víctima salió corriendo para ir a buscar a su hermana. En ese momento, “él hizo lo mismo” y la familiar de la denunciante “lo vio irse para la obra” en la que trabaja como albañil. “Llamamos a la Policía, y la oficial que nos atendió fue muy atenta. A los 10 minutos apareció una patrulla que pasó por 60 y 28 y no lo vieron. Pero nos dijeron que, si lo veíamos de nuevo, les avisáramos”, expresó Talía.

Minutos después lo cruzaron en la esquina. “Nos paramos de la mano de enfrente y le sacamos fotos para verificar que fuese él. Lo hicimos, llamamos a la policía y no se lo llevaron porque ‘no hubo contacto físico’”. Por último, Talía afirmó que “yo lo conozco y tiene antecedentes de violencia de género”.