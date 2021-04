Semana de hermetismo y dudas en el búnker del Pincha

Estudiantes empezó ayer la semana del clásico. En el Country, con trabajos regenerativos, kinesiología y mucha charla, arrancó la tanda de entrenamientos que terminará el sábado con la lista de jugadores citados y el domingo con los once que salten a la cancha.

Será una semana distinta a las últimas previas a los clásicos, pero con el sello de esta pandemia que hace más de un año afecta a la Argentina y al mundo entero. Qué significa. Que habrá más silencio y hermetismo que de costumbre, sólo hablará Ricardo Zielinski con la prensa y se reforzarán los controles sobre los jugadores, para que no haya más contagios.

Sobre este tema, que en las últimas semanas tomó más protagonismo que los esquemas tácticos y los nombres propios, se hablará mucho. El plantel será testeado por los estudios rápidos que realiza el Club a través de un laboratorio platense pero también intervendrán la AFA y los directivos de la liga Profesional. Además se montó un operativo especial en City Bell. Desde hace unos días es más difícil poder ingresar al círculo íntimo del plantel. Si antes era complicado, ahora es imposible. Ni siquiera todos los dirigentes tienen acceso permitido y tampoco ex futbolistas y allegados que antes podían darse una vuelta por el el Country para estar cerca.

Y los jugadores recibieron advertencias y recomendaciones para su accionar fuera del predio. Por dos semanas tuvieron que restringir sus salidas recreativas con la familia y su vínculo con amigos fuera del plantel. El brote de coronavirus que tiene en jaque a todo el país y pegó fuerte en varios planteles del fútbol local, no pasó desapercibido en

UN CAMBIO SEGURO: ¿SERÁN DOS?

Lo que es un hecho es el regreso de Jorge Rodríguez en la mitad de cancha. El ex jugador de Banfield se recuperó del contagio de coronavirus que sufrió en la previa del partido contra el Taladro y estará en condiciones de volver a jugar en el equipo de Zielinski.

El Corcho trabajará de manera especial en los próximos dos días para recuperar su fortaleza muscular luego de estar 10 días inactivo, ya que tuvo que aislarse y, más allá de seguir entrenando por su cuenta, no pudo trabajar de la misma manera.

¿Quién será el compañero de Rodríguez en la mitad de la cancha? La semana pasada no pudo jugar David Ayala, con un problema muscular grado 1. En el Country, a diferencia de lo sucedido con Tití Rodríguez y Fernando Tobio, no se animan a decir desgarro. Todavía hay algunos que no quieren descartarlo, pese a que la posibilidad de su presencia dentro del once sea más que mínima.

Por eso lo más probable es que al lado suyo se pare Iván Gómez, de buen partido contra Aldosivi, donde pudo mostrar muchas de las cosas buenas que lo habían llevado a ser titular indiscutido en torneos pasado

Ahora bien, ¿Nazareno Colombo dejará el equipo? El mal desempeño de Leonardo Godoy hace que cada vez sean más lo que piden una oportunidad para otro jugador en el lateral derecho y por la salida de Facundo Mura (que es suplente en Colón) no aparece otro que Colombo.

Por eso, el Ruso analizará esta posibilidad o bien apostar por una defensa con tres centrales y dos laterales volantes, que serían Juan Manuel Sánchez Miño por izquierda y Manuel Castro en la derecha. Es la “famosa línea de 5” que años atrás patentaron, primero Carlos Bilardo en Estudiantes y la Selección y años después Alejandro Sabella.

Otro jugador que está para volver al equipo albirrojo es Federico González, ya recuperado de un desgarro que lo marginó buena parte del torneo. Había comenzado como titular y con buenas actuaciones junto a Leandro Díaz o Martín Cauteruccio, según quien lo haga desde el arranque. Pero dos lesiones musculares lo alejaron del once del Ruso, que sufrió por su ausencia.

De todos modos, difícil será que vuelva a la titularidad, ya que tantas semanas alejado no lo dejan en la mejor situación. Eso sí, un lugar en el banco de suplentes tendrá con seguridad.

Otro jugador del cual se habló y se hablará mucho es Mauro Díaz. Su ingreso el sábado pasado ante Aldosivi fue determinante. Su jugada le posibilitó a Cauteruccio marcar el gol del triunfo en la última jugada del partido.

¿Tiene chances de volver a la titularidad? Difícil que lo haga en el medio, tal vez como mediapunta en reemplazo de Francisco Apaolaza, pero no es más que una posibilidad, porque a juzgar la ha rendido más al equipo ingresando desde el banco que haciéndolo como titular.

Apaolaza, por su parte, arrastra una molestia que lo tuvo en duda del último juego. Por ahora no se cuestiona su presencia desde el minuto cero, aunque Díaz, el colombiano Pablo Sabbag y hasta Fede González están pidiendo pista.