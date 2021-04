Renunció la directora del Hospital de Romero y asume nuevo director

Un clima de incertidumbre se instaló esta mañana en el extenso predio del Hospital "Dr. Alejandro Korn" de Melchor Romero por la renuncia de la Directora Ejecutiva, Karina Torres, y ante las versiones de que el mismo camino podrían seguir los directores asociados del nosocomio. En este marco, en el transcurso de la jornada se confirmó oficialmente que el reemplazante en el cargo será el médico Walter Paz.

Trabajadores del área clínica del hospital aseguraron que "ayer se nos comunicó esta novedad y la verdad es que nos sorprendió en este momento de alta demanda de atención por el coronavirus y en medio de un montón de reclamos por la falta de personal y de insumos en un momento de agotamiento de los trabajadores".

Según señalaron, la salida de Torres "es una retirada en este momento que es un verdadero vendaval debido a la ocupación de prácticamente todas las camas de terapia intensiva".

Asimismo manifestaron preocupación "por los antecedentes que tiene el director que aparentemente asumiría en lugar de la directora saliente".

En tanto, desde el sector de la salud mental aseguraron que "la renuncia provocó entre ayer y esta mañana un clima de incertidumbre, ya que también podrían renunciar los directores asociados".

En el transcurso de este miércoles se confirmó oficialmente la asignación del médico Walter Paz en la dirección ejecutiva del Korn, que era la versión que circulaba desde hace días en el predio de 520 y 175

Por su parte, Marisol Fernández, representante de la junta interna de Cicop sostuvo que "la posibilidad de cambio de autoridades se venía hablando desde hace rato pero se conoció ayer". "De todas formas no dejó sorprendernos", dijo.

Consultada por este medio, describió que "para los trabajadores y trabajadoras nos parece inoportuno el cambio de autoridades en este momento, con situaciones críticas en terapia intensiva y en la guardia. Necesitamos más personal de salud. Estamos en un cuello de botella".

"Es una decisión inoportuna porque desvía el foco en un marco en donde necesitamos tener puesta la mirada en la cantidad de recursos que necesitamos, con las camas, con los hisopadores, ya que las esperas para hisoparse son de 4 ó 5 horas", aseguró.

Sobre la asignación de la nueva autoridad ejecutiva, la representante de Cicop expresó que "estamos en una situación de alerta y preocupación por sus experiencias en otros hospitales y no queremos que eso se replique en el nuestro". "No queremos una dirección que persiga o no respete las representaciones gremiales", señaló.

En cuanto a la situación del nosocomio del oeste platense frente a la segunda ola de coronavirus, en la últimas horas Cicop comunicó que "lxs profesionales de la salud del Hospital Dr. Alejandro Korn vemos con gran preocupación el aumento de casos de Covid en las últimas semanas".

"La cantidad de personas con síntomas que consultan a las guardias es cada vez mayor así como la ocupación de camas tanto en sala general como en terapia intensiva", advirtieron.

En el escrito indicaron que "en caso de continuar el ascenso exponencial de casos que ya se han duplicado en el último mes, el colapso del sistema sanitario puede ocurrir en pocas semanas".

A su vez, reclamaron "mayor cantidad de recurso humano, y a mejorar los salarios de lxs trabajadorxs de la salud para reducir el pluriempleo y evitar la sobrecarga y agotamiento laboral".