Desde la "trinchera": indignación de virólogo de La Plata por las condiciones de trabajo en plena segunda ola

Nicolás Avellaneda es un Técnico en Hemoterapia y Virólogo de La Plata y en la jornada de hoy se sumó a los repudios por las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre “el relajamiento en el sistema de salud”. El joven, de 34 años, se desempeña en un hospital público de la Región que prefirió no mencionar ya que, según sostiene, “lo que voy a relatar es básicamente lo que estamos viviendo todo el personal de salud y en especial quienes dejamos el cuerpo y la cabeza en los laboratorios”.

“Lo que dijo el Presidente, sobre la relajación en Salud, me indigna por un montón de cuestiones, sobre todo porque pasas de ser héroes a ser uno de los males de la Ciudad”, repudió.

“Estamos atravesando una realidad durísima desde que comenzó la pandemia. En mi caso tengo una nena de 4 meses y otra de 6 y no pude ni siquiera pedir una licencia porque no me la daban. No puede ser que no me gestionen un permiso para estar tres días con mi hija recién nacida. Después mi bebé estuvo bastante grave y tampoco pude tramitarla”, recordó.

El virólogo contó que “no tengo licencia desde el año pasado, con un sueldo que en abril de 2020 era de $34.700 y que ahora, un año después, es de $41.250. Me gustarían saber cuánto ganan quienes están asesorando a los gobiernos. Ellos están tranquilos y nosotros procesando miles de muestras por día”.

Al respecto precisó que “en el laboratorio de virología en el que trabajo estamos en un promedio de entre 150 y 200 muestras diarias, ya que vienen de acá y de otros lugares. No es un laburo sencillo. No se hace rápido. Hacer el test PCR lleva bastante más tiempo”.

“A pesar de lo que digan, estamos trabajando a un ritmo verdaderamente agotador, nunca se paró, nunca se dejó de laburar, nunca fuimos a menos, por suerte en este hospital tenemos un muy buen equipo de trabajo”, destacó.

También apuntó: “La exposición al virus y la posibilidad de llevarlo a mi casa, más el año pasado con mi esposa embarazada y con la nena chiquita, que no puede salir ni hacer nada por esta situación, y que necesitan que le hablemos”

No obstante, sostuvo que “la cuestión salarial es lo que más nos preocupa a pesar de muchas presiones para que todo salga, para que todo ande, porque uno labura por la familia que tiene atrás”.

“Estamos muy cansados y estresados mentalmente. Hay días que te llaman cincuenta veces por la misma muestra para que te apures, de los cargos altos tienen que tener prioridad. Es un cúmulo de cosas que te ponen mal”, afirmó.

A raíz de esa situación de agotamiento dijo que “más del 70 por ciento de los empleados de salud toman medicación para poder dormir del estrés que causa estar luchando solos y desprotegidos con todos estos riesgos encima”. “Por eso lo que dijo el Presidente es de una total hipocresía”, dijo.