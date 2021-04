Denuncian brote de Covid en una residencia de adultos mayores en La Plata

Una agrave denuncia se realizó hoy por un posible brote de coronavirus en una residencia de adultos mayores de Melchor Romero, luego de que una mujer de 92 años fuera trasladada al hospital de esa localidad en grave estado de salud “por una neumonía bilateral a causa del Covid”. Según denunciantes, días atrás falleció la dueña del lugar tras contraer el virus.

Uno de los hijos de la paciente, Leandro Yannuzzi, de 50 años, relató: “El martes, desde el hogar, que se encuentra en 518 entre 159 y 160, le avisan a mi hermano que mi madre se había descompensado y tuvo que trasladarla de urgencia al hospital Alejandro Korn”.

“Hoy el hisopado le dio positivo de Covid y además tiene problemas en los riñones e infección urinaria. Ayer se despertó, pero está en terapia intensiva, muy delicada”, aseguró.

Según el denunciante, a partir de información que pudo corroborar con sus hermanos, en los últimos días “trasladaron desde la residencia a varios abuelos a bordo de autos particulares hacia el hospital de Romero”.

“Los familiares de esta gente tiene que saber, porque seguramente es un brote de Covid, ya que a varios los derivaron al hospital”, dijo.

En medio de la preocupación por un posible brote en el lugar, el denunciante sostuvo que “el sábado falleció la dueña y posteriormente uno de los nietos nos dijo que la mujer murió luego de contagiarse coronavirus en una pileta”, afirmó.

Yannuzzi alertó además que “puede haber abuelos de este lugar que no estén vacunados contra el Covid porque la dueña no realizó nunca el trámite en PAMI, ya que parece la residencia no está registrada”.

“Mi madre recibió la vacuna porque la anotamos y le salió el turno a los dos días. Pero igual por el coronavirus y sus afecciones ella está muy delicada”, dijo.

Yannuzzi sostuvo que “seguramente este lugar va a cerrar, porque murió la dueña y los nietos aparentemente no seguirán, además de que no puede continuar en estas condiciones”.