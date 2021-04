“¿Realmente se está muriendo más gente de lo normal?”, dijo Ivo Cutzarida

A Ivo Cutzarida le encantan las polémicas: ayer se metió en una nueva al confesar que no piensa vacunarse contra el coronavirus.

“Yo no me vacuné ni pienso vacunarme por el momento”, tiró, antes de afirmar que deslizó que quizás el virus apareció para evitar levantamientos populares. “Habría que ver cuanta gente murió en 2020 y cuánto en 2019, entonces la diferencia no es tanta. ¿Realmente se está muriendo más gente de lo normal?”, manifestó, picante.