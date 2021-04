Autoridades del Esseri dicen que "vamos a dar clases si no tenemos respuesta de la Justicia"

Desde el colegio Esseri, que tiene sede en Gonnet y City Bell, las autoridades ratificaron que el lunes abrirán sus puertas "si no tenemos decisión o respuesta por parte de la Justicia", tras la presentación de un amparo. En medio de las medidas nacionales por las que se suspendieron las clases presenciales en el marco de la ola de contagios de coronavirus, hoy el gremio de los docentes privados hizo un llamado para que dé marcha atrás con la decisión que ayer fue comunicada a la comunidad educativa en una nota.

"Para nosotros la presencialidad es esencial, la educación es esencial", le dijo a eldia.com Flavia Juliano, representante legal del establecimiento. "Estamos haciendo una presentación ante la Justicia para que nos habilite la presencialidad el día lunes", agregó.

En ese sentido aclaró que "si la Justicia no nos da una resolución, el lunes tenemos clases igual", y explicó que "no estamos violando nada, estamos haciendo las cosas como corresponden legalmente, por eso presentamos el amparo. Vamos a dar clases si no tenemos una decisión o una respuesta por parte de la Justicia".

También Juliano contó que "somos una comunidad muy linda de padres, y sabemos que no se puede obligar a ningún padre o alumno a que venga. De todas formas el 99% de los padres apoyan la medida porque queremos que los chicos sigan viniendo al colegio".

Por su parte, Eugenia Scarpnelli, directora general de la escuela, contó que la decisión "la tomamos en conjunto" y argumentó que se tomaron en cuenta "por los chicos porque queremos a los chicos en la escuela. Necesitan venir a clase ya que el año pasado sufrieron muchísimo". En cuanto a la presencialidad manifestó: "Si la Justicia nos acompaña, como creemos que lo hará, el lunes estaremos acá con las puertas abiertas".

Por otro lado dijo que "está demostrado que no son una fuente de contagio" y que "en nuestro colegio cumplimos los protocolos y tuvimos un solo caso de un alumno, además de el de un docente. Acá se cumplen bien los protocolos".