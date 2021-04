Los vecinos de la zona Norte dicen que “hay delitos para todos los gustos”

Asaltos que arrancan con un rapto exprés y terminan con las víctimas atormentadas en su propia casa; entraderas; robo de autos a punta de pistolas; arrebatos callejeros y escruches en viviendas sin más pretensiones que rapiñar lo que esté a mano. Estas son algunas de las modalidades que tienen a mal traer a los vecinos de las localidades de la zona Norte, como exponen en las reuniones o movilizaciones que realizan todas las semanas y como este diario refleja en crónicas cotidianas.

Ayer, por caso, un informático que hace instalaciones de cámaras de seguridad sufrió ayer el robo de todas sus herramientas cuando estaba a punto de irse a trabajar, en Ringuelet.

A otro hombre le robaron el auto en la puerta de su casa de Villa Elisa (ver aparte). Y a una mujer que ya había sufrido una intrusión en marzo intentaron desmantelarle el auto dentro de su propiedad de Villa Castells. “Acá tenemos delitos para todos los gustos”, ironizó la propia damnificada en una charla con este diario.

Ringuelet

El robo de las herramientas ocurrió cuando faltaban 5 minutos para las 7 de la mañana de ayer y una cámara de seguridad registró con muchísima precisión todos los movimientos del delincuente, a quien se lo ve acercarse tranquilo hasta la puerta de rejas de un domicilio en 12 entre 510 y 511 y tantear el picaporte. Como no tuvo suerte con eso, se coló saltando una medianera, para luego acomodar las herramientas y el resto de las pertenencias, de modo de poder pasarlas por la misma puerta que intentó abrir en un principio. De un salto, por ahí mismo escapa y se aleja caminando, como si nada.

“Había dejado todo preparado para salir tempranito y me afanaron todas las herramientas”, comentó la víctima, con bronca, en diálogo con EL DIA.

“No me dejaron una. Estoy re caliente, fue en 5 minutos. El tipo se ve que sabía porque me va doblando las cámaras para arriba a medida que va pasando. Y con la gorrita y el barbijo no se le ve la cara”, agregó.

Por último, lanzó: “Es indignante, no se puede laburar más”.

Villa Castells

Mónica vive desde hace 32 años en la zona de 10 y 502, y, aunque se reconoce “cautelosa desde siempre”, admite que esa localidad “nunca estuvo tan peligrosa como ahora”. Tanto, que “ya tengo miedo de salir a caminar de día”.

Razones sobran. A mediados del mes pasado, cuando volvió del gimnasio, notó que faltaba un bidón de cloro que había comprado para la pileta, aunque en un primer momento supuso que se había confundido. La duda le duró lo que tardó en detectar la puerta del quincho abierta y varias faltantes que la convencieron de correr hacia su casa para refugiarse allí y llamar al 911. “La policía tardó 45 minutos”, se quejó, “imaginate si estaban acá adentro”.

En las últimas horas volvió a experimentar aquella inquietante sensación de saber que intrusos se habían colado en su propiedad, con la intención -esta vez- de desmantelar el auto que tiene guardado a la esperar de repararlo por un choque. “Mi hija me sugirió que lo corriera para que no vieran los daños y no pasara lo que pasó. Entonces encontré el capot semiabierto y los faros movidos”.

Insistió Mónica en que estos episodios son apenas dos entre “los tantos que ocurren a diario, muchos de ellos muy graves”.

Puso como ejemplo dos casos recientes que ocurrieron a unas pocas cuadras de su casa, uno de los cuales tuvo como víctimas a los integrantes de una familia que fueron golpeados y maniatados luego de una entradera, y una docente que fue sometida a ver la ejecución de sus dos perros, porque no tenía el efectivo que pretendían los ladrones. Algunos vecinos creen que la zona está “liberada”, pero no son pocos los que suponen que “es poco lo que la policía puede hacer con los casi nulos recursos que tienen”.

Los vecinos de las localidades de la zona Norte se movilizan y reúnen todas las semanas