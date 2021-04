Ruggeri y Vignolo estallaron contra Cascini: "Si no hubiese estado acá no sé si estaría en Boca"

Raúl Cascini es uno de los laderos de Juan Román Riquelme en el tan señalado consejo de fútbo de Boca Juniors. Y a su vez, por el estilo (algo soberbio y canchero) del ex mediocampista xeneize, del Pincha y otros clubes, es uno de los principales señalados con el dedo de la caliente interna que deribó en la renuncia de Mario Pergolini.

Ahora, quienes le tiraron los dardos al "mosquito" fueron su ex compañeros de televisión. Parece que Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri se cansaron del destrato de Raúl Cascini, que hasta hace un año era uno más del programa y hoy en el Consejo de Fútbol parece que "ni les contesta los mensajes".

“Al principio, para nosotros fue una ausencia importante por lo que al programa le daba, me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual, que tampoco tenía por qué continuar así”, empezó el Pollo en el programa de F90 en ESPNl. “El resto ya es una cuestión humana, sobre cómo es cada uno. Es un tema de educación: si sos siempre igual o cambiás. Podemos tener ciertos límites, pero después la cosa está en la conducta y, sobre todo, en la educación. Cada uno lleva eso como puede, como quiere y como le enseñaron”, descargó durante la editorial.

Además, contó intimidades que se dieron antes que se corte la relación: “En el momento de las elecciones, Cascini pensaba en ir con Beraldi. Pero hasta él se dio cuenta que iba a ganar Ameal después de que Riquelme se decidió a meterse ahí. Entonces, descartó rápido a José, con quien venía trabajando desde hace años”. Oscar Ruggeri salió a bancarlo en el programa del viernes y volvió a tirarle un palito al exmediocampistas: “Si no hubiese estado acá, en el programa, no sé si Cascini hoy estaría en Boca, porque hay muchos ex jugadores, esto es un trampolín”.