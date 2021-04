Presentan un amparo en La Matanza por la presencialidad escolar

Consejeros escolares de Juntos por el Cambio de La Matanza presentaron ayer en la Justicia provincial una medida cautelar solicitando evitar la suspensión de las clases presenciales dispuestas por el decreto de necesidad y urgencia Nº241/21, dispuesto por el presidente, Alberto Fernández.

Medidas similares, según trascendió, se estarían replicando en otros distritos del área metropolitana (AMBA) luego de conocerse los efectos de las presentaciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires por diversas ONG y grupos de padres.

La presentación fue realizada en la justicia ordinaria de La Matanza y solicita que la disposición sea suspendida en los establecimientos de gestión pública municipal y provincial como en los de gestión privada de ese distrito, al tiempo que solicita que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad del artículo citado.

Los consejeros escolares realizaron la presentación referenciados por el dirigente matancero y ex ministro de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que “son las jurisdicciones las que tienen competencias para disponer el dictado de clases”.

En declaraciones a la prensa, Finocchiaro se refirió al decreto presidencial y aseguró que Fernández “incurre en un doble error: interviene de facto las jurisdicciones alcanzadas, y establece un estado de sitio de hecho”. Y acusó al gobierno de “sacrificar a los chicos, como hizo durante todo el año pasado”.

Al mismo tiempo, cuestionó al gobernador, Axel Kicillof, por “todas las cuestiones que no han sido atendidas pese a que han tenido todo un año para diseñar políticas públicas para resolverlo. Ante ese panorama, no podemos aceptar que vuelvan a improvisar con la escuela”.

Y agregó: “Los chicos no pueden volver a ser los perdedores ante autoridades que no saben o no quieren cortar con las actividades no protocolizadas, verdadero problema de este momento”.

EN VICENTE LÓPEZ

Por otra parte, un amparo en el mismo sentido presentado por el municipio de Vicente López, gobernado por el intendente de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, fue rechazado por la justicia federal en la que había sido presentado, cuyo juez se declaró incompetente.

La decisión fue tomada por el juez federal en lo civil, contencioso y administrativo de San Martín Oscar Papavero, quien sostuvo que el tema es competencia de la Justicia provincial.

“Los elementos de juicio arrimados al legajo resultan insuficientes ‘per se’ para justificar la pretensión cautelar con el mínimo grado de verosimilitud exigible”, agregó el juez subrogante ante la presentación del Municipio del norte bonaerense .