“Nunca fue así”: Guido se defendió de la denuncia de estafa del taxista platense

Guido Kaczka se defendió de la denuncia de “estafa” que el taxista platense Cristian Cirigliano hizo sobre su programa semanas atrás y desmintió los dichos del participante.

Según el taxista, que se presentó en octubre en “Todos a bordo” y logró sacar el “lingote rojo”, le prometieron 30 mil pesos y una heladera que, finalmente, se convirtió en un secador de pelo, un electrodoméstico que él nunca usará en tanto es pelado.

“En octubre fui al programa de Guido en pandemia para tratar de hacer plata porque hacíamos dos viajes por día, y saco el lingote el rojo; y me hacen ir a una oficina en la que firmo un contrato… Les pregunto qué es lo que me iban a dar para no alquilar un flete e irme hasta Capital… Me alquilé la camioneta y me voy en marzo a buscar el premio. Cuando llego con la camioneta para cargar el premio veo que lo que me dan es un secador de pelo… En los 4 meses anteriores me dijeron que iba a ser una heladera”, había dicho el hombre que, hasta fines de marzo, tampoco había podido cobrar el dinero.

Ayer, en “Intrusos”, Guido Kaczka fue consultado por esta denuncia y aseguró: “La realidad es que con el lingote rojo nunca se entregó una heladera. Eso está en televisión, se ve. Nunca fue así. No sé por qué habrá pensado eso pero no creo que nadie le haya prometido nada... eso siempre se habla claro en el programa”. La confusión quizás se debió a que se menciona un “electrodoméstico” como premio: pero hay una pequeña gran diferencia entre una heladera y un secador de pelo y ni siquiera suenan parecido como para que el taxista se haya equivocado...

“Lo de los 30 mil pesos fue porque hubo un problema con la cuenta en su banco pero todo fue dentro de los plazos. Es televisión, piensen que cualquier cosa que no se cumpla o no se entregue... queda en evidencia. Obviamente si eso pasa, se te va a compensar o se te va a dar el doble”, cerró el animador.