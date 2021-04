Prófugo por violar y matar al hijastro, cayó en Pergamino por raptar a un joven

El acusado de perpetrar un horrendo ataque el 19 de noviembre de 2019 contra un nene de dos años, que terminó falleciendo un año después en el Hospital Sor María Ludovica a raíz de las graves heridas que sufrió durante ese hecho, fue detenido en las últimas horas en Pergamino acusado de amenazar y privar de su libertad a una joven.

El hombre había logrado mantenerse prófugo durante más de un año gracias a que usaba una identidad falsa y a que transformaba su apariencia constantemente. Pero en las últimas horas, volvió a quedar envuelto en un hecho delictivo y posibilitó que la policía descubriera que no era quien decía ser.

Así, tras ser detenido por la denuncia de amenazas y privación de libertad, la policía pudo establecer que estaba frente el sospechoso de haber violado a Lucas Tahiel Quirós, de 2 años, causándole severos daños que luego desencadenaron su fallecimiento en La Plata.

El sujeto, identificado como Rubén Oscar Pérez, fue capturado con el nombre de Víctor Hugo Segovia pero, gracias a los trámites de rigor, se pudo descubrir el engaño.

Lucas Tahiel falleció el 12 de diciembre del año pasado en el Hospital de Niños, donde permanecía en terapia intensiva desde noviembre del 2019 cuando fue víctima de una brutal golpiza y de un abuso sexual cuando se encontraba al cuidado de su padrastro.

La madre del pequeño relató días después del ataque que la agresión ocurrió cuando salió de su casa a comprar para la cena. Señaló que al retornar a la vivienda halló a su hijo tendido en la cama en un estado inerte. “Cuando vi al nene me quise morir porque lo vi muerto, cuando llegué Oscar me dijo que no respiraba. En ese momento tiré las maderas al patio y me fui a la pieza donde lo encontré frío porque le había agarrado un ataque al corazón”, relató.

La mujer reseñó que el presunto agresor pidió a un vecino que los llevara a un hospital de la zona. Fue en ese viaje, según indicó la mujer, que “en voz baja” le exigió que lo deslindara de toda responsabilidad y que debía echarle la culpa a la niñera. “Me amenazó que no dijera nada porque las otras dos nenas que habían quedado al cuidado de su familia la iban a pasar mal”, recordó.

En el Hospital de Guernica Dra. Cecilia Grierson, de Presidente Perón, los médicos brindaron asistencia al menor y, tras una serie de estudios, confirmaron que el pequeño había sufrido una brutal golpiza y que había sido víctima de abuso sexual. Fue en ese marco que los médicos decidieron trasladarlo al Sor María Ludovica. “Esa noche fuimos a Guernica y cuando entró se hizo el padrastro preocupado y lo puso él mismo en la camilla. Justo cuando salieron los médicos con la Policía él ya no estaba y desde ese momento desapareció”, agregó la madre de Lucas.

Luego de luchar por su vida durante más de un año, murió a finales de 2020. Los médicos le indicaron a la madre que, a raíz del ataque, el pequeño se encontraba “destrozado por dentro”.