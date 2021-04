VIDEO.- Así despegó la misión tripulada de la NASA y SpaceX con un cohete reutilizado

SpaceX puso en órbita a cuatro astronautas hoy empleando un cohete y una cápsula reciclados, en el tercer vuelo espacial tripulado de la empresa de rápida expansión de Elon Musk para la NASA en menos de un año.

Los astronautas de Estados Unidos, Japón y Francia deberían llegar a la Estación Espacial Internacional en la madrugada del sábado tras un vuelo de 23 horas en la misma cápsula Dragon que realizó el primer vuelo tripulado de SpaceX en mayo. Pasarán seis meses en el laboratorio orbital.

Fue la primera vez que SpaceX reutilizó una nave y un cohete para transportar a astronautas para la NASA, tras años probando su capacidad con vuelos de suministro a la EEI. El propulsor se usó en noviembre en el segundo vuelo con tripulación de la firma.

El comandante de la misión, Shane Kimbrough, y su tripulación escribieron hace semanas sus iniciales en el propulsor, con la esperanza de iniciar una tradición. "Me alegro de estar de vuelta en el espacio", dijo Kimbrough por radio una vez la cápsula estuvo en órbita.

La otra astronauta de la NASA, Megan McArthur, ocupó el mismo asiento que su esposo, Bob Behnken, en el primer vuelo tripulado de SpaceX. A bordo de la cápsula viajan también el japonés Akihiko Hoshide y el francés Thomas Pesquet, el primer europeo que llegará al laboratorio orbital a bordo de una nave comercial.

Los curiosos se alinearon en las carreteras próximas al centro Kennedy de Cabo Cañaveral para presencial el despegue del Falcon antes del amanecer. Su partida se retrasó un día para aprovechar la mejoría del clima que le habría permitido abortar el lanzamiento antes de llegar a órbita en caso de emergencia.

