La cápsula de SpaceX ya está acoplada a la Estación Espacial Internacional

La cápsula Crew Dragon Endeavour de SpaceX, con tripulación a bordo, se acopló ayer a la Estación Espacial Internacional, según las imágenes difundidas en directo por la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA). La primera fase del acople ocurrió a las 5.08 hora (9.08 GMT), a 424 kilómetros por encima del Océano Índico y la segunda se produjo 10 minutos más tarde, cuando se conectaron de forma segura 12 ganchos entre el Endeavour y el puerto de la ISS.

“Captura completa, bienvenido Crew-2”, anunció la comandante de la ISS, la astronauta estadounidense Shannon Walker. “Gracias Shannon, estamos contentos de estar aquí, los veremos a todos en unos minutos”, respondió el comandante del Endeavour.

La misión Crew-2, que integra el francés Thomas Pesquet (de la ESA), las estadounidenses Megan McArthur y Shane Kimbrough (de la NASA) y el japonés Akihiko Hoshide (de la JAXA), despegó de la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, Florida, antes del amanecer de la jornada de anteayer. La cápsula lleva a la tercera tripulación enviada a la ISS por SpaceX, como parte del contrato multimillonario que la Nasa firmó con la compañía de Elon Musk.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K