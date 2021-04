Los Premios Oscar: las pulseadas de una noche marcada por la pandemia

Después de un 2020 repleto de entregas de premios deslucidas, con los ganadores saliendo por videollamadas fallidas, sin público, sin clima, la Academia se propusieron que la 93° edición de la entrega de los Premios Oscar, que tendrá lugar esta noche desde las 21 (con la previa comenzando a las 19, todo por TNT), sería diferente, lo más presencial posible. Pero entonces estalló la segunda ola a nivel mundial (y eso que retrasaron su fecha dos meses, esperando que la situación pandémica se hubiera disipado ya) y las complicaciones (famosos con dificultades para viajar, nuevas restricciones) obligaron a poner en acción el ingenio.

Es por eso que la tradicional gala de Hollywood se celebrará en dos puntos: el Dolby Theatre será la sede principal, como siempre, pero se habilitó también la emblemática Los Angeles Union Station, con un espacio al aire libre que permitirá que haya un poco más de bochinche en la velada sin tomar riesgos.

Las medidas sanitarias incluyen también la cancelación de las míticas fiestas posteriores a la gala, habrá alfombra roja pero “muy pequeña” (será parte de una previa donde se interpretarán las canciones nominadas), PCR y cuarentena para todos los invitados que lleguen desde fuera de Los Ángeles (solo podrán asistir los nominados y sus acompañantes) y posibles salidas desde París y Londres para los ganadores que no puedan viajar: una ceremonia “cien por ciento segura”, según prometió el cineasta Steven Soderbergh, que produce el evento, quien avisó que a pesar de los protocolos la ceremonia es ambiciosa, concebida, lejos de las “galas de Zoom”, “como una película”.

La ceremonia comienza a las 21, pero habrá alfombra roja desde las 19. TV por TNT

La pandemia será ineludible, al punto de que se pedirá el uso de barbijo en todos lados excepto frente a cámara, y, adelantó Soderbergh, “las mascarillas jugarán un papel muy importante en la historia de esa noche”.

Ese concepto de “la historia” de los Oscar que el realizador mencionó constantemente conecta con la idea clave de la gala: que sea algo más parecido a una película que a una ceremonia al uso.

En este sentido, los productores concretaron que los Oscar tendrán una estética de cine, se transmitirán en 24 cuadros por segundo y con un formato panorámico, emplearán encuadres más típicos de una cinta que de la televisión, y serán “tres horas de entretenimiento” fundamentadas en el “optimismo” y la “sinceridad”.

CINE INDEPENDIENTE

La pandemia también atraviesa, claro, a los nominados: la Academia premiará al cine tras un año sin cines, donde las salas estuvieron cerradas y todo se vio por la pantalla chica. Eso implicó que muchos grandes estudios “guardaran” sus películas a la espera de una reapertura todavía problemática, y que, entonces, brillaran tanto el cine independiente como las producciones de Netflix.

La plataforma on demand es una de las grandes ganadoras de la velada aún sin competir: la Academia suprimió este año, de manera excepcional, la exigencia sagrada de su reglamento, el estreno obligatorio en salas, para celebrar unos Oscar en circunstancias completamente diferentes, en el marco de un Hollywood a media máquina: por el cierre de cines, no se estrenaron varias películas que, se esperaba, estarían esta noche en el Dolby, desde el musical “In The Heights”, lo nuevo de Lin-Manuel Miranda, hasta “Dune” de Denis Villeneuve, “The French Dispatch” de Wes Anderson y la remake de “Amor sin barreras” que prepara Steven Spielberg.

Mientras tanto, las cintas pequeñas y sin grandes expectativas comerciales encontraron en la televisión la manera de llegar al público durante el confinamiento. Por eso, muchas de las películas que compiten no han pisado los cines o lo han hecho de forma anecdótica, pero a la vez han encontrado, en sus estrenos online, un público confinado que apostó al cine para escapar a la pandemia.

Así las cosas, por un lado, los Oscar reflejan el auge de las plataformas en la era del on demand: “Mank”, la más nominada, opta por 10 premios y fue producida por Netflix, que también busca la estatuilla más codiciada, el premio a mejor película, con “El juicio de los 7 de Chicago” y que opta en otras categorías a premios por “La madre del blues”, “Fragmentos de una mujer”, “El agente topo”, “My octopus teacher”, “Over the moon”, “Crip Camp” y “Noticias del gran mundo”. También optará por el gran premio Amazon Prime Video, con “El sonido del silencio” y Disney+ buscará su primer Oscar por “Soul”.

Y en un año sin “grandes” estrenos, sin tanques, dos producciones independientes, “Nomadland” (estrenada el 15 de abril, un día antes de que los cines vuelvan a cerrar) y “Minari” (sin estreno en Argentina), aparecen como las favoritas para llevarse el galardón principal, el premio a la mejor película del año. Las dolorosas “El sonido del silencio” y “El padre”, la provocadora “Hermosa venganza” y la biopic “Judas y el mesías negro” completan una categoría principal dominada por el cine independiente.

Es posible que algunos de estos títulos se hubieran colado en las nominaciones durante un año normal, pero otros podrían haber quedado eclipsados por los focos de las alfombras rojas, las franquicias y los grandes nombres de la industria.

“Con campañas silenciosas, sin eventos y pocos intercambios de impresiones, se ha esfumado la posibilidad de construir consenso y los votantes se quedan con lo que realmente piensan” tuiteó Matthew Belloni, ex editor de The Hollywood Reporter.

LOS FAVORITOS

¿Quién se llevará los premios en esta velada tan atípica? “Nomadland” parte como favorita absoluta para los premios principales, tras arrasar en todas las entregas previas, y a pesar de las diez nominaciones de “Mank”, que seguramente brille en algunas de las categorías técnicas.

“Nomadland” es la gran favorita de la noche, pero ”Minari” busca dar el batacazo

En la previa, el consenso es que por segunda vez en la historia, el premio a mejor dirección irá para una mujer: Chloé Zhao, por “Nomadland”, y Emerald Fennell, por “Promising Young Woman”, son las candidatas a llevarse el primer galardón para una realizadora desde 2010, cuando Kathryn Bigelow fue elegida por sobre su ex pareja James Cameron por “The Hurt Locker”. Apenas hubo cinco nominadas mujeres en el rubro antes de Zhao y Fennell.

El galardón para el mejor actor asoma dividido, con grandes actuacione, pero para muchos, Chadwick Boseman ganará un Oscar póstumo por “La madre del blues”. La categoría de actriz tampoco tiene favoritas de antemano, con estupendas aspirantes como Andra Day (”The United States vs. Billie Holiday”, en uno de esos roles que a la Academia le gusta premiar, que aúna biopic y raza, como ocurre con Boseman), Frances McDormand (“Nomadland”; busca su tercer galardón) o Viola Davis (“La madre del blues”), pero sin ninguna favorita destacada de antemano.