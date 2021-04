Alberto Fernández: "Si nos cuidamos todos nos podemos salvar todos"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Estado no puede "darse el lujo de decirle a un argentino 'no te podemos atender'" porque no hay camas, ni tampoco exigir tanto a "médicos, terapistas, enfermeros, camilleros" que atienden a los enfermos.

En ese marco, sostuvo que los problemas "no se resuelven haciendo política en este contexto", al lanzar el programa Paradas Seguras en Merlo, provincia de Buenos Aires, y que "ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la vida y la salud de los argentinos y argentinas".

En ese sentido convocó a "trabajar juntos, olvidando diferencias y haciendo el esfuerzo" de que "cada uno con su instrumento y la nota que corresponde", como en una sinfonía, "forme parte de esta orquesta".

El jefe de Estado hizo estas declaraciones al lanzar el programa Paradas Seguras en un acto que encabezó en la localidad bonaerense de Merlo, en la que recordó al fallecido ministro de Transporte Mario Meoni, impulsor de esa iniciativa, de quien dijo que si bien no era de su espacio político, al igual que muchos otros funcionarios que trabajan con el Gobierno nacional "quería una Argentina unida en la pluralidad".

El Programa "Paradas Seguras" tiene como objetivo instalar 4.000 refugios con dispositivos de seguridad en paradas de colectivos de 43 municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

El acto se desarrolló en el Parque de la Unidad Nacional, en la ciudad de Libertad, y el Presidente estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.