Preocupación en Ringuelet por invasión de roedores

Un pozo del cual entran y salen ratas preocupa a vecinos de 7 esquina 519 de Ringuelet. La invasión de roedores puede provocar enfermedades en la zona, apuntan los frentistas, por lo tanto piden una acción urgente por parte de las autoridades municipales.

“Estoy con este problema desde diciembre de 2020. En la vereda de mi casa se empezó a hacer un agujerito (en el pasto) y fue creciendo hasta que una nochecita vi que entraban y salían ratas (tamaño gatito), lo que representa todo un peligro. Hice muchos reclamos en la Municipalidad. Llamé, a la delegación de Ringuelet y me dijeron que no les había quedado veneno. Llamé a zoonosis y me dijeron que tienen una sola camioneta para toda la Ciudad”, contó, angustiada Cecilia Gregori.

La vecina agregó que le puso “baldosas, pero hacen un nuevo pozo y vuelven a salir. Y hay muchos niños en la zona que están en riesgo”.

Los frentistas de esa zona de Ringuelet solicitaron que se instrumenten medidas urgentes para terminar con esta invasión de ratas para evitar problemas sanitarios.