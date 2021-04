Armados y a culatazos, le robaron el auto en Los Hornos cuando llegaba del trabajo

Los Hornos volvió a convertirse en epicentro de un violento asalto a mano armada que no tuvo consecuencias más graves gracias a una arriesgada maniobra que realizó la víctima. En la misma jornada en la que atacaron a balazos a un chofer de la línea 214 en el marco de un robo, un hombre que regresaba de su trabajo fue abordado en la entrada de su propiedad por tres sujetos que, valiéndose del efecto sorpresa y mediante amenazas y golpes, lo despojaron de su auto.

El hecho ocurrió a las 00.30 de la madrugada en 136, entre 71 y 72, a pocos metros del Cementerio. “Estaba entrando mi auto y me agarraron entre tres. Es raro porque siempre, cuando estoy por llegar a casa, observo el entorno para evitar convertirme en víctima. Pero no me di cuenta de la amenaza y terminé viviendo en carne propia un hecho que se suele ver en la tele o en las páginas de policiales de los diarios”, indicó Walter, la víctima.

En diálogo con EL DIA, el hombre manifestó que cree haber sido víctima de un robo planificado. “Creo que conocían mis movimientos, me venían estudiando”, deslizó Walter que no descarta que lo hayan estado esperando escondidos en las inmediaciones de su vivienda.

escondidos debajo de un auto

“Estoy convencido de que los tres estaban tirados debajo del auto de un vecino que siempre lo deja en la vereda porque no tiene espacio en su propiedad. En ningún momento vi que me estuviera siguiendo un auto. Tampoco escuché que un auto circulara por la cuadra. Fue en cuestión de segundos, quizás 20 o 30 segundos, que aparecieron frente a mí”, comentó.

El damnificado recordó que después de asegurarse de que no había ninguna amenaza a su alrededor, se bajó de su auto, abrió el portón, ingresó el coche unos metros y cuando regresó a la reja para cerrarla se encontró con los tres individuos. “Los tres estaban armados y con la cara tapada. Llevaban barbijo y gorras y eran tipos jóvenes de entre 20 y 25 años. Me ordenaron que me quedara callado y que los hiciera entrar a mi casa”, precisó.

Walter acató la orden del clan delictivo. Escoltado por dos malvivientes, ya que el tercero se quedó en el rodado de la víctima, un Renault Fluence, con la intención de abandonar la escena lo más rápido posible una vez que lograran reunir un botín en la vivienda, el damnificado caminó casi 15 metros, desde el portón hasta la entrada de la casa, pensando en alguna estrategia que le permitiera evitar la apertura de la puerta.

Pero todas las posibilidades que proyectó se desvanecieron al llegar a la entrada. Aseguró que “lo bloqueó” el culatazo en la cabeza que recibió de parte de uno de los sujetos que volvió a exigirle que abriera la puerta de inmediato o le gatillaba. Pese al golpe y a las amenazas, Walter ensayó nuevamente un pretexto para demorar el ingreso equivocándose a propósito de llave pero los malvivientes se dieron cuenta y lo volvieron a castigar con un golpe en la cabeza.

“una maniobra arriesgada”

Lo que Walter quería evitar era que los ladrones terminaran sometiendo a su madre, la única persona que se encontraba en ese momento en la casa, y la hicieran vivir un verdadero calvario. Es por eso que hizo el último intento y le pidió a los ladrones que se llevaran lo que quisieran pero que no le hicieran nada a su madre. “Otro culatazo me dieron. Lo vi venir pero no pude esquivar”, apuntó.

Para ese entonces, la entrada de los ladrones a la morada era un hecho. Pero, con todos los pronósticos en contra, Walter sacó un as bajo la manga. “Se me ocurrió patear la puerta. Sí, la puerta de mi casa. Supuse que la alarma estaba puesta y que si se activaba, con el ruido se iban a escapar”, sostuvo.

Tal como lo había calculado, los sujetos corrieron despavoridos hacia el Fluence cuando escucharon la alarma. Lo abordaron y escaparon de la escena raudamente. Si bien pudo evitarle el mal momento a su madre y que se llevaran más objetos de valor, los sujetos huyeron con su vehículo del que, hasta ayer, aún no había tenido ni una sola noticia. “Ojalá que aparezca. Más allá del mal momento y de los golpes, estoy agradecido de que no nos pasó nada”, destacó.

Como se indicó, casi 4 horas después, en 66 y 147 de la misma comuna, tuvo lugar el ataque contra el colectivero. En tanto, un día antes un remisero había sido víctima de un hecho de inseguridad en 75 y 141. En este marco, los vecinos de Los Hornos planean ampliar el recorrido de las “caravanas por la inseguridad” de los jueves. “De 137 y 68, para ir por 66 hasta 143, de ahí a 60 y retomar la 137”, indicaron.