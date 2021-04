En Villa Elvira denuncian una situación de desamparo frente al embate delictivo

El hecho ocurrió el pasado sábado en horas de la madrugada y vino a confirmar la situación que desde hace varios meses vienen denunciando los vecinos de un sector de Villa Elvira: “En lo que respecta a seguridad, estamos totalmente desamparados”. Quienes viven en la zona aseguran que ya “hemos perdido la cuenta” de los hechos de inseguridad ocurridos en el cuadrante que va desde 78 hasta 80 y de 122 hasta 120. Desde entraderas, robos a manos de motochorros, pasando por escruches y hasta hurtos de objetos de jardín, el sector se ha convertido en una “zona liberada”, indican, en la que los ladrones “andan a sus anchas”. Sostienen que son varios los factores que juegan a favor de los delincuentes. En primer lugar, apuntan a la falta de patrullaje y a una serie de deficiencias en los servicios municipales como alumbrado y poda que allanan el camino para los malvivientes.

En este marco, en las últimas horas tuvo lugar un brutal ataque contra un joven que se dirigía al trabajo. El hecho ocurrió en 121 y 79 alrededor de las 3.30. Según precisó la novia del damnificado en diálogo con EL DIA, dos sujetos que se encontraban forzando puertas lo abordaron en dicha intersección para despojarlo de su mochila. Al notar que en su interior no llevaba nada valioso más que la ropa de trabajo, los individuos comenzaron a exigirle que entregara su teléfono y billetera, dando por descontado que la víctima llevaba aquellos objetos en el pantalón o en la campera.

Después de varias negativas del joven que repitió hasta el cansancio que sólo llevaba la SUBE y nada más y convencidos de que mentía, uno de los ladrones le lanzó un cascotazo que pegó en la espalda, muy cerca de la nuca.

“Estuvo muy cerca de que lo mataran, básicamente estuvo a centímetros solamente de que le provocaran un daño grave. Tenemos mucho miedo porque no es la primera vez que sucede algo así. La otra vez lo quisieron agarrar entre tres para robarle. Mi pareja no me había querido contar nada para no preocuparme. Aquella vez decidió no volver a salir con el teléfono y la billetera”, sostuvo la pareja del damnificado.

“Él vio claramente que estaban forzando la cerradura de una casa. Incluso lo amenazaron que le iban a enterrar las ganzúas que tenían en la mano sino entregaba la mochila. Más allá del golpe que le dieron con un pedazo de escombro que deberá medir entre 10 centímetros por 15 centímetros, pudo escapar. Lo corrieron varias cuadras gritándole de todo pero no lo alcanzaron”, completó la joven que al mismo tiempo sostuvo que “decidieron hacer pública la situación ya que la zona está muy complicada”.

“Como vecinos, necesitamos que nos den soluciones. Ya no podemos vivir así. Todos los días nos enteramos de robos o intentos de robo en casas o comercios”, expresó la joven.

Inseguridad en el mondongo

Una situación similar tuvo lugar ayer en El Mondongo con la diferencia de que ocurrió a plena luz del día y casi a la vista de un patrullero que se encontraba realizando una ronda por la zona.

Según indicó la víctima a este diario, se encontraba estacionando su camioneta en 68 y diagonal 73 cuando fue abordada por dos delincuentes que intentaron despojarla de sus pertenencias.

“Eran las 14.15 y en eso siento que dos pibes que se me abalanzan. Decí que empecé a gritar y salieron los vecinos. Como justo en ese momento iba pasando un patrullero yo creo que se sintieron intimidados y escaparon hacia el Policlínico. No sé si los agarraron”, contó Candelaria, la damnificada.