Cómo lavar correctamente el tapabocas y cuánto duran los descartables

Según una investigación publicada en The New England Journal of Medicine, la mascarilla es uno de los pilares del control de la pandemia del coronavirus y el enmascaramiento facial universal puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas.

Para utilizar eficientemente nuestro tapabocas, es necesario que el mismo cubra la totalidad de nuestra nariz y boca. Esto se debe a que, al tratarse de un virus pesado, el mismo se fija en las superficies y -por suerte- no se mantiene suspendido en el aire.

Existen tapabocas descartables, que tienen una duración de eficacia de 8 horas y los reutilizables, que necesitan de ciertos cuidados para ser eficaces.

¿Cómo lavar los barbijos reutilizables?

Antes y después de manipular tu tapabocas, es fundamental tener las manos correctamente aseadas con agua y jabón o con algún sanitizante para evitar el contacto con cualquier partícula indeseada.

Si está húmedo o visiblemente sucio, es hora de lavarlo.

Si vas a lavarlo a mano, con jabón de tocador es suficiente. Para mayor efectividad, podés preparar una solución liviana de lavandina y remojarlo durante unos minutos. Luego, enjuagarlo con agua fría o natural.