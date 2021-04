Crece la angustia entre comerciantes por baja en las ventas y nuevas restricciones

En los comercios se encienden todas las luces de alerta. Los ingresos están bajando sensiblemente, observan que la circulación de gente va disminuyendo con el correr de las jornadas y la pérdida del poder adquisitivo de los potenciales clientes es una de las piezas claves para pensar en que lo que viene no es el mejor de los horizontes posibles.

En sintonía con lo expresado por las entidades que representan al sector, los testimonios que obtuvo EL DIA en una recorrida realizada ayer coincidieron en la preocupación por la profundización de medidas restrictivas en un contexto de bajas en las ventas.

Desde una juguetería céntrica su encargado, Alfredo, aseguró que “hay menos movimiento en la calle, la gente está asustada, sale menos y eso se ve reflejado en nuestro comercio. La hora anticipada de un cierre a las 17 no nos estaría afectando tanto, sí nos vemos afectados por los aumentos de precios de nuestro proveedores y que el sueldo de la gente no alcanza para comprar lo que les hace falta”.

“Que los chicos no vayan al colegio, significa que la calle no tiene movimiento y eso nos juega en contra a todos los comerciantes”, remarcó.

En un local de ropa para niños del Paseo Comercial de calle 12, su encargada, Marisa, dijo que “las ventas están realmente bajas, hay horarios que están muertos, parece domingo. El gobierno a los comerciantes no nos ayudó. Si nos bancaran con los impuestos, y tuviéramos menos presión de la AFIP creo que nosotros podemos seguir. No sé la cantidad de locales que cerraron, pero más de la mitad seguro. Es terrible. Nosotros alquilamos y para cubrir esos gastos y los servicios dejás de comprar mercadería porque cobran intereses”.

“Tratamos de estar en redes sociales para sobrevivir, pero no es lo mismo que la gente vea la mercadería”, agregó.

Sobre el tope de horarios al comercio dijo que “la gente está guardada, tiene miedo, es terrible”.

Carolina, titular de un comercio en calle 12, contó que “nunca pasamos por una situación tan terrible, se viene remando hace años, pero así como ahora nunca se vio tanto”.

“El año pasado hacíamos redes y salíamos a repartir a la calle. Nos endeudamos. Y este año no hay un cambio muy grande. Se nota el receso económico, la gente no tiene plata y no está gastando. Y no hay movimiento de gente en la calle, en 8 ó en 12, no hay gente circulando. Se rema a diario todo el tiempo. Uno se pone en estratega y está en todas las redes sociales posibles”, relató.

En tanto, representantes de las entidades comerciales de La Plata mantuvieron ayer al mediodía una reunión para tratar la crisis del sector evidenciada a partir de la drástica caída de las ventas, en el marco de las restricciones adoptadas por los gobiernos nacional y el provincial bonaerense y que podrían profundizarse en los próximos días ante al avance de la pandemia.

“Ya venía complicado en cuatro años y esto se fue agravando con la pandemia. Después de Pascua se planchó la venta, en todos los centros comerciales”, deslizaron desde el centro comercial de calle 12.

En relación a las medidas sanitarias vigentes y a las que se anunciarán esta semana dijo que “no sabemos cómo vamos a sobrellevar esta situación. Hay un montón de cosas que escapan de nosotros. No vamos a estar en contra de las medidas sanitarias”.

Alberto Catullo, titular de la Asociación Amigos de Calle 12, sostuvo que “la única manera de subsistir es con recursos. Y ya no los tiene. Lo que se gastó el año pasado cuando arrancó la cuarentena es mucho más de lo que se gasta ahora. Acá hay medidas sanitarias, pero económicas ninguna”, enfatizó.

EN CALLE 9

En tanto, la representantes de los comerciantes de calle 9, Natalia Raciti, comentó: “mantuvimos una reunión con el municipio por los impuestos, hay una buena predisposición , pero no nos alcanza, necesitamos una ayuda desde arriba”.

“Ya veníamos de un 2019 complicado y nos agarró el 2020 con todo lo que significó. Y este año no se conoció ayuda para los comerciantes. Por lo menos para pagar a los empleados, cumplir con las cargas sociales”, planteó.

EN CITY BELL

En tanto, el presidente de Cámara de Comercio de City Bell, Martín Vizet, dijo que “después de un año de crisis es más complicado, sin recursos, sin stock, con la posibilidad de financiación ya tomada, con la deuda fiscal comprometida, y con los proveedores sin espalda para financiar a los comerciantes”.

“Los últimos tres o cuatro años no fueron buenos. Nadie puede afrontar una crisis de tantos años consecutivos”, afirmó.

También dijo que “de los 350 comercios que quedaron, en la mayoría de los casos están muy golpeados”.

“No creo que esto sea una decisión por quince días, esto sigue para rato, hasta agosto o septiembre”, pronosticó Vizet. “Hemos cumplido compromisos con los locales cerrados, es increíble”, lamentó.

UN PANORAMA PREOCUPANTE

Desde este mes de abril se retomaron las medidas restrictivas. Las primeras fueron el 9 de abril y luego se intensificaron el 14 de abril. Se aguarda que en las próximas horas haya anuncios del gobierno nacional ante la finalización del plazo marcado por el último DNU que vence mañana.

Esa incertidumbre, cargada por la angustia ante la desaceleración del consumo, según marcaron distintos comerciantes a este diario, pone al sector en alerta porque temen que haya más cierres de comercios y con ello se pierdan fuentes laborales.

En el sector gastronómico, tal como publicó este diario en la edición de ayer, también observan con preocupación la aplicación de medidas más restrictivas por la situación sanitaria imperante.