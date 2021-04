Informe Pincha: Fabián Noguera, la principal duda para el partido ante Aldosivi

El plantel de Estudiantes volvió este lunes a los entrenamientos, en el Country Club, pensando en el partido ante Aldosivi en UNO del próximo sábado (16:10 horas).

La principal duda de Ricardo Zielinski para armar el once inicial será la presencia o no de Fabián Noguera, quien no pudo estar ayer ante Banfield por líquido en su rodilla. Otro que podría pegar la vuelta es Federico González, quien no sumó minutos en los últimos partidos por lesión.