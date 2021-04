Monedas esclarecerían uno de los robos más viejos del planeta

Un puñado de monedas viejas encontradas en un huerto de frutales en Rhode Island y en distintos rincones de Nueva Inglaterra podrían esclarecer uno de los crímenes sin resolver más viejos del planeta.

El responsable: un pirata inglés que fue el delincuente más buscado del mundo tras robar un barco que transportaba a peregrinos musulmanes de la Meca hacia la India y que luego evitó ser capturado haciéndose pasar por un traficante de esclavos.

“Este es un nuevo giro de un crimen casi perfecto”, comentó Jim Bailey, historiador aficionado que usando un detector de metales encontró la primera moneda árabe del siglo 17 intacta en un prado de Middletown, estado de Rhode Island.

Las monedas —las más antiguas jamás halladas en América del Norte— podrían explicar cómo fue que el capitán Henry Every, célebre pirata de su época, desapareció del mapa.

El 7 de septiembre de 1695, el barco pirata Fancy, al mando de Every, emboscó y capturó el Ganj-i-Sawai, nave real del emperador indio Aurangzeb, por entonces uno de los hombres más poderosos del mundo. Abordo iban no solo los peregrinos que regresaban a su patria sino decenas de millones de dólares en oro y plata.

Fue uno de los robos más lucrativos y crueles de todos los tiempos, coinciden historiadores.

Se supone que los piratas torturaron y mataron a todos los hombres a bordo del barco indio y violaron a las mujeres, para luego escaparse hacia las Bahamas, que era un refugio de piratas. Al correrse la voz de los crímenes, el rey inglés Guillermo III, bajo fuerte presión de la India y de la gigantesca empresa mercante East India Company, ofreció una suculenta recompensa por su captura.

“Si buscas en Google ‘la primera búsqueda mundial de un delincuente’, te sale Every”, expresó Bailey. “Todo el mundo quería pillar a estos tipos”.

Hasta ahora los historiadores solo sabían que Every llegó a Irlanda en 1696. Allí se le perdió la pista. Pero Bailey dice que las monedas son un indicio de que el famoso pirata llegó a las colonias americanas, donde él y sus hombres usaron el botín para sobrevivir mientras permanecían prófugos.

La primera moneda entera apareció en el 2014 en la Sweet Berry Farm de Middletown, una granja que había despertado el interés de Bailey dos años antes, tras hallar allí monedas de la época colonial, una hebilla de zapato del siglo 18 y algunas balas de mosquetes.

Su detector de metales empezó a sonar un día, excavó un poco y fue como si se sacase la lotería: Dio con una pequeña moneda oscurecida que inicialmente pensó era de España o de Massachusetts.

Pero al examinarla mejor, notó que había algo escrito en árabe y se le aceleró el corazón.

Los investigadores confirmaron que la exótica moneda fue acuñada en Yemen en 1693. Esto de inmediato planteó interrogantes ya que no se tenía noticias de que colonos que trataban de sobrevivir como pudiesen en el Nuevo Mundo hubiesen viajado al Medio Oriente, de acuerdo con Bailey. Eso se dio mucho después.

Posteriormente se hallaron otras 15 monedas árabes de la misma era: Diez en Massachusetts, tres en Rhode Island y dos en Connecticut. También apareció una en Carolina del Norte, donde desembarcaron algunos hombres de Every, según archivos históricos.

“Parece que algunos miembros de la tripulación se radicaron en Nueva Inglaterra y se integraron”, expresó Sarah Sportman, arqueóloga oficial de Connecticut. “Fue como una operación de lavado de dinero”, comentó.

Las andanzas de Every inspiraron el libro de Steven Johnson “Enemy of All Mankind” (Enemigo de la Humanidad), del 2020, y la popular serie de videojuegos “Uncharted” y una versión cinematográfica de “Uncharted”, de Sony Pictures, con Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas, a ser distribuida a principios del 2022.(AP)