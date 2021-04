“Por este asesino al volante, despedimos a un compañero”

Aún con las marcas del choque a cuestas, Cristian Godoy (39), el sobreviviente de la tragedia de Hernández, se paró ayer en la puerta de la Necrópolis local para brindar detalles del terrible episodio que le tocó vivir. Golpeado por la muerte de su colega, Jorge Walter Rodríguez (51), a quien recordó como “una gran persona”, “un padre” y “un amigo”, el chofer de la Línea Oeste, que conducía su Renault 9 blanco en compañía de la víctima, acusó al otro automovilista de “asesino al volante” y “alcohólico”.

“Estaba en una joda y nosotros ahora tenemos que despedir aun compañero. Por qué, por qué”, se lamentó.

“Íbamos a trabajar como cualquier persona decente. Y ellos no. Insisto. Venían de una joda. No hay justicia”, agregó molesto.

Al recordar la terrible maniobra, Godoy mencionó que “en ese momento veo un auto, le aviso a Walter y de repente, atrás de ese auto, aparece otro, que se pone a la par”.

“Cuando quise hacer una maniobra, me tiré para un lado, me tiré para el otro, pero en tres segundos ya lo tenía adelante”, rememoró.

Godoy explicó que “no tuve tiempo a nada, solo a agarrarme del volante, a afirmarme y hoy estoy acá”.

“El otro auto no sé a cuánto venía, pero era impresionante. Cuando me quise acordar, lo tenía adelante mío. Encima tenía las luces blancas, tipo xenón. Fue impresionante. Una cosa de locos”, destacó.

El colectivero comentó además que “me encandiló, no me dio tiempo a nada. En un momento lo tenía a 100 metros y, de repente, en dos segundos, adelante mío. No pude hacer nada”.

Para Godoy, lo que se vivió después del impacto mortal, fue lo más sorpresivo.

“El flaco se bajó agresivo. Nunca se preocupó por la salud de mi compañero y la mía. A 50 metros venía un control de la empresa ,y, otro empleado, que gracias a ellos hoy la puedo contar”, señaló.

“Estaba alterado, agresivo. Vino al lado mío cuando estaba tirado en el piso y me decía `gato, gato, mirá lo que hiciste`. Me echaba la culpa a mi, cuando yo venía por mi mano y él es el que estaba sobrepasando a otro auto. En ningún momento aflojó. Ni hizo el intento de aflojar. Frenó cuando estábamos a 20 metros. Tarde”, argumentó.

Cuando se le preguntó por el estado en que estaba el conductor del otro rodado, destacó “recontra alcoholizado. Recontra alcoholizado. En el auto el olor era terrible. Y cuando fui a la comisaría a declarar, estaba el coche y atrás todavía había una botella de champagne”.

“Crean que iban dos y uno salió corriendo. En las cámaras de la empresa, que está cerca del lugar del accidente, se ve un 147 blanco, una moto y que él viene a toda velocidad. Cuando se termina la rambla, hace la maniobra de sobrepaso. Ahí me tuvo adelante. Yo venía, calculo, a 50 o 60 km/h. Estábamos cerca de la terminal”, añadió.

A Godoy nunca le cerró la actitud del automovilista. Por eso volvió a remarcar que “después del impacto, me sacan del auto, porque estaba todo apretado y ahí el flaco se puso loco. Saltaba, gritaba. Se mostraba excitado. Quería pelear. `Vení, vení`, decía. Hasta me tiró una piña, me quería pegar. Y yo en shock, sin poder respirar”.

EL IMPUTADO

Fuentes policiales y judiciales lo identificaron como Jonatan Hernán Prieto, de 23 años, quien guiaba un Citröen C 4 de color oscuro.

La acusación, al menos por ahora, es por el delito de “homicidio culposo” y se mantiene en libertad.

Respecto de la joven rubia que aparece en un video y le dice a una policía “tenga en cuenta que estamos todos re en pedo”, en principio sería ajena al episodio.

Sin embargo, Godoy la mencionó en su declaración e incluso contó que también lo increpó por el accidente.

“Qué pasa con vos”, le habría dicho la mujer pasada de copas.

Su hermana, en tanto, reconoció conocer a Prieto del barrio, aunque insistió en que venían de otro lado y que no tienen nada que ver con lo ocurrido.