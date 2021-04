La madre de la nena M. se escapó de un centro de rehabilitación por su adicción al paco

La madre de la niña que mantuvo en vilo al país al quedar durante tres días en manos de un cartonero con antecedentes por abuso, se habría escapado en las últimas horas de un centro de rehabilitación donde se había internado por su adicción al paco, mientras la pequeña sigue al cuidado de su abuela.

Estela Díaz, la madre de M., secuestrada el mes pasado por el cartonero Carlos Savanz, habría escapado del centro terapéutico El Reparo, para adictos y regresado al lugar donde vivía junto a la menor. La mujer había empezado el tratamiento luego su paso por el Hospital Fernández. Fuentes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dijeron que no pudieron retenerla en el lugar y una versión indica que habría mantenido fuertes discusiones con otros internos por lo que decidió irse. La habrían visto abordar un colectivo rumbo a Morón.

Otra versión indica que Díaz no tendría teléfono celular ya que se lo habría dejado a una de sus hermanas y estaría en Villa Cildañez, cerca de la casilla que compartía con M. a la vera de la autopista Dellepiane.

La menor que sufrió el secuestro, por su parte, estuvo internada varias semanas en el hospital Garrahan y ahora volvió con su familia extendida compuesta por su abuela y sus tías que son las que tienen su tenencia legal. La menor ya tiene su DNI y fue anotada en una escuela, todo con el consentimiento de la madre. Igualmente M. está siendo asistida por psicólogas del Consejo.

Mientras tanto el cartonero se encuentra detenido imputado por sustracción, retención u ocultamiento de una menor de edad. Además podría sumar otros delito ya que cuando se emitió el comunicado no especificaron de forma expresa el contenido contra Savanz. Sin embargo, este podría no ser el único delito por el que se lo acusa, ya que luego el mismo organismo emitió un comunicado en el que no precisó de forma expresa los contenidos de la calificación contra Savanz.