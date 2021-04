“No me vas a encerrar otra vez”, la frase de El Dipy contra las restricciones

Las frases de El Dipy ya son una marca registrada. Y cada vez que habla o escribe en las redes sociales provoca un tsunami de comentarios, a favor y en contra.

En las últimas horas lo hizo de nuevo y su opinión sobre las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández generó flor de revuelo. “No me vas a encerrar otra vez”, fue la frase que dejó en una placa que publicó en su cuenta de Twitter el cantante.

En ese sentido pidió a sus seguidores que lo apoyen: “¿Otra vez me dejas sin poder trabajar a mi y a millones de argentinos? ¿Encima de eso se robaron las vacunas? A mi no me encerrás más. Me voy a fundir, lo sé. Pero no te olvides que miles están conmigo y les decimos basta, se terminó. Los que están conmigo, RT infinito”. No tardó en ganarse miles de "me gusta" su publicación, como así cosechó infinidad de comentarios.

Pero eso no fue todo porque El Dipy fue por más. “Nunca se bajaron sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, les mintieron a los jubilados. Nos fundieron. Ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos. Se terminó. Basta. Así empezaron el año pasado. 15 días que se convirtieron en 9 meses. Pero a Cristina le devolvieron todos sus bienes, más jubilación privilegio y nosotros fundidos. Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el COVID: las vacunas. A mi no me encierran nunca mas”, escribió.

Tras su descargo, uno de los comentarios de los miles de usuarios que le escribieron lo invitó a sumarse a la política, con una chicana: "Y capaz que hasta llega a funcionario del nuevo mejor equipo de los últimos 200 años. Si Macri llegó a presidente y Bullrich llegó a presidenta del partido todo puede ser". La respuesta del músico no tardó en llegar: "Si pudieron ser gobierno los kirchneristas, olvidate que hasta presidente puedo ser. A casa pete”.