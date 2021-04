Primer día de las nuevas medidas: La Plata, entre menor circulación y controles al transporte

Empezaron a regir las nuevas medidas y en La Plata, durante las primeras horas de hoy se vio una menor circulación en las calles platenses, como así también se apostaron los primeros controles al transporte público.

Bien temprano se montó un puesto de control en 1 y 53, donde agentes de Control Ciudadano comprobaron que los micros no transiten con más pasajeros de los permitidos. En ese sentido se explicó que en esta primera jornada se realizan tareas de prevención, ya que le dan tiempo a los platenses a volver a ponerse al día con los permisos debido a que el transporte público pasó a ser de uso exclusivo para esenciales (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-4-8-9-20-0-quienes-podran-viajar-en-transporte-publico-y-como-obtener-el-permiso-para-circular-la-ciudad).

Es por ello que si bien algunas unidades hoy transitaban con más personas de las permitidas, e incluso la mayoría aún no portaba la habilitación pertinente para subirse al colectivo (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-4-9-2-59-17-donde-bajar-la-app-para-tramitar-los-permisos--la-ciudad), se les avisaba que el lunes comenzarán los controles estrictos, de acuerdo a las nuevas normativas.

En cuanto a la estación de Trenes de nuestra ciudad, los usuarios dieron cuenta a eldia.com que se notó una menor cantidad de pasajeros. Las formaciones que llegaban a nuestra ciudad desde Constitución no lo hacían en el mismo nivel de ocupación que días atrás. Ayer este diario dio cuenta de que se encontraba desbordada y eso encendió las alarmas.

En ese sentido, se aclaró que el pedido de la documentación se realizaba en el estación porteña y quien no mostraba los permisos, ya sea con la aplicación o la impresión del mismo, no estaba autorizado a subirse al tren. Según contaron, los mismo ocurría con la salida desde 1 y 44 hacia la Ciudad de Buenos Aires. Aunque en las estaciones intermedias, los usuarios reportaban que casi no existieron controles.

Valeria, por caso, subió al tren en Quilmes y contó que "no vi controles y tampoco me pidieron el permiso". En el mismo sentido se expresó Paula: "Hay pocos controles, sube todo el mundo. Hoy se vio un poco menos de gente que los últimos días". Roberto llegó desde Constitución a La Plata, en donde "me pidieron la habilitación para poder subir" y dijo que "vi un poco menos de gente". Lorena también subió en la estación porteña y manifestó que "si tenés la aplicación Cuidar viajás si no, no".

En las calles también se advierte una menor cantidad de vecinos. Quizás por las restricciones o por el mal clima que afecta a nuestra ciudad, lo cierto es que en las primeras horas de hoy el ritmo en el Centro se ve más lento.

Una situación similar se vive en la terminal de micros de nuestra ciudad. Allí puede verse menos personas que en los últimos días. Sin duda que durante esta jornada bajó la cantidad de pasajeros, quienes en este caso se les exige el permiso para circular.

¿Qué dice la normativa?

Tal como se informó, a partir de hoy el Gran La Plata será alcanzado por las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, las cuales consisten en la limitación de micros, trenes y subtes sólo para trabajadores esenciales, personas autorizadas y personas del ámbito de la educación como docentes, alumnos y padres y nodocentes. En tanto que en la franja nocturna de 0 a 6 sólo podrán desplazarse los empleados esenciales.

En ese sentido, el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci afirmó que habrá “mayores controles de parte de las fuerzas de seguridad nacionales” para verificar que los usen solo los trabajadores esenciales.

Cabe destacar que las restricciones que entraron en vigencia desde el primer minuto de hoy están apuntadas al movimiento urbano y los intercambios sociales en busca de minimizar los contagios de coronavirus, que al contabilizar 23.500 los casos positivos alcanzaron ayer un nuevo récord. Ya rigen en la Ciudad el “toque de queda” de 0 a 6, el límite de las 23 en el horario de cierre de los servicios gastronómicos y de las 20 para los comercios del resto de los rubros, y la suspensión de las reuniones en espacios cerrados. Y, como quedó dicho, el transporte público sólo es habilitado para el uso de los trabajadores esenciales.

Si bien las medidas dispuestas en la Nación y que bajaron a la Provincia al tiempo que La Plata adhirió no son tan estrictas como las de los primeros días de cuarentena del año pasado, desde la fecha y hasta el 30 de abril, por lo menos, si se cumple con la resolución, la Ciudad adquirirá un ritmo menos intenso, con poca circulación en las horas de día y casi nula a partir de la medianoche, cosa que empezó a verse desde esta mañana.