Angustia e incertidumbre entre los platenses de riesgo que todavía no recibieron la vacuna

Platenses considerados parte de los grupos de riesgo que por distintos motivos todavía no recibieron la vacuna contra el coronavirus, continúan haciendo oír sus reclamos por la demora en recibir la inmunización en un contexto de crecimiento de los casos .

A más de tres meses de iniciada la campaña, la espera se hace cada vez más preocupante, sobre todo entre quienes afrontan graves enfermedades que los sitúan en una situación de vulnerabilidad frente al virus.

Según relatan, las demoras se deben a que todavía no tienen turno asignado, no pueden trasladarse por problemas de salud o no recibieron la notificación en su debido momento.

En este marco, se conoció por estas horas el caso de una docente platense de 57 años que tiene algunos problemas de salud y que recurrió a la Justicia con la presentación de un recurso de amparo para pedir por la vacunación.

La mujer obtuvo un fallo favorable, ya que el juez del caso intimó a la Provincia a que se le suministre la dosis en un plazo de tres días.

Otros casos

Mabel Edith Scipioni vive en La Plata y dentro de tres meses cumplirá 70 años. La mujer contó que desde hace 12 años padece una serie de patologías graves que la ponen en un estado de indefensión ante la pandemia.

En medio de los ecos por el reciente fallo de la Justicia antes mencionado, Scipioni aseguró que todavía no recibió la notificación para ser inoculada.

Esta demora de la vacuna, más los achaques de salud y la creciente circulación del virus ya con nuevas variantes, implica para ella una situación de “incertidumbre y desesperación”, según cuenta.

“Soy afiliada a PAMI y tengo un tratamiento oncológico por monosupresión. Me diagnosticaron, como enfermedad de base, colitis ulcerosa. La inmunosupresión hace que tenga hepatitis autoinmune, y por eso se desencadenó una dilatación del vientre, que se va agrandando, porque se agranda el hígado. Tengo hígado graso, problemas en los riñones, problemas de hipertensión y arritmia. Tengo todas las medicaciones y carnet de discapacidad”, enumeró.

En ese marco pidió “que me vacunen para estar más tranquila. Estoy encerrada en un departamento, no salgo a ningún lado”, dijo sobre cómo afronta la espera de la vacuna.

“Yo era del Partido de la Costa, me inscribí para la vacuna a principios de enero. Luego, en marzo, cambié de domicilio y me anoté acá en La Plata, en la ex Casa Cuna. Así que decidí quedarme y vacunarme acá porque en la Costa no hay nada”, dijo.

La vecina cuestionó que “si está en prioridad la gente de riesgo, yo soy de mucho riesgo porque no tengo ningún tipo de defensa. Hace 12 años que estoy inmunodeprimida. ¿No tenemos prioridad los discapacitados? Reviso correos de entrada y spam, la aplicación Vacunate, el WhatsApp, pero no hay novedades”.

Horacio Díaz, por su parte, denunció la situación que atraviesa su esposa, Rosa Cabrera, de 78 años.

Según relató este vecino, ella obtuvo un turno para el 6 de abril, pero está imposibilitada de trasladarse a raíz de que se encuentra con asistencia respiratoria mecánica en su domicilio de La Plata a causa de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Como consecuencia de esta afección “ella es paciente electrodependiente”.

El hombre recordó que al explicar la situación de su esposa en la posta de vacunación y pedir si podían trasladarse a la vivienda para suministrarle la dosis, le respondieron que “no disponen del personal ni los medios tecnológicos para el traslado al domicilio de la paciente”.

Los pacientes de riesgo que esperan la vacuna están alarmados por la suba de casos

Otra situación parecida es la de Alfredo Plot. Su nuera, María, explicó que “él tiene 85 años y padece diabetes. Se inscribió para recibir la vacuna en febrero. Tras la larga espera nos comunicamos con el 148 y nos dijeron que se le asignaron dos turnos, el 18 de marzo y el 23 de marzo. Así que les respondimos que no llegó la notificación a la app ni al mail. El lugar era el comedor universitario, donde le respondieron que él no estaba en el listado. Es decir no hay respuesta”.

La mujer expuso que “cada vez que llamamos al 148 tenemos que esperar dos horas y cuando nos atienden nos dicen que nos fijemos en la aplicación, y el gran problema es que ya le asignaron turnos en dos oportunidades pero el sistema nunca nos avisó.

“No sabemos qué hacer, él es grande y tiene problemas severos de salud”, expresó.