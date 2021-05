Consejos ante una nueva oferta digital masiva de productos

Hoy, mañana y el miércoles se realizará uno de los tres eventos de compras online que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) organiza todos los años. Desde la Ong Consumidores Responsables realizaron una serie de consejos y advertencias para “evitar estafas. Por ejemplo, mirar precios, no porcentajes de descuentos; elegir de antemano el producto o rubro para centrarse en esa compra y no dispersarse; prestar atención a costos de financiamiento y envíos; entrar a un sitio web seguro; tomar en cuenta que las compras online no eliminan los derechos del consumidor, entre otros.