Tres investigadores platenses fueron premiados por la Academia Nacional de Medicina

Un trabajo de investigación realizado por siete profesionales, entre los cuales hay tres doctores platenses, recibió el premio de la Academia Nacional de Medicina. Se trata de una técnica aplicada para operar el cáncer de riñón. Las intervenciones fueron realizadas en un hospital público del Gran Buenos Aires y el seguimiento de los resultados y de los pacientes fue realizado en los laboratorios de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Los tres platenses galardonados con el premio honorífico son el médico e investigador Pablo Colaci y las profesoras e investigadoras Marcela García y Ana María Inda.

Se trató de una labor de largo aliento. Para comprobar la investigación, se hicieron seguimientos a pacientes que fueron operados en el Hospital Evita Pueblo durante los años 2005 y 2013. Las muestras de tumores que sacaron se llevaron a la facultad de Medicina platense para estudiarlos e impedir su desarrollo.

Este arduo emprendimiento de investigación lo hicieron los profesionales nacidos y graduados en La Plata junto a otros cuatro profesionales: Flavio Santinelli, Claudio Baldarena, Fernando Mias, Gustavo López.

Colaci, uno de los autores de la investigación, urólogo del Hospital Evita Pueblo, investigador y docente de la Facultad de Médicina de la UNLP sostuvo que “la Academia Nacional de Medicina cuenta con un jurado muy estricto y para que premien un trabajo es porque está perfecto. Nos enorgullece saber que nuestro estudio sirve de aporte. Es un reconocimiento enorme al trabajo que realiza el hospital público”.

Las muestras de los tumores extraídos se estudiaron en la facultad de Medicina de la UNLP

Los profesionales propusieron una técnica para operar el cáncer de riñón que no requiere de la utilización de grandes recursos. “Hace muchos años realizamos cirugías laparoscópicas urológicas, una técnica que no necesita abrir al paciente para extirpar el tumor, si no que se hacen pequeños orificios en el abdomen para introducir tres tubitos de acceso de 5 mm o 1 cm de diámetro. En uno ingresa una cámara y en los otros instrumentos. Buscamos dónde está el tumor y operamos. Todo el proceso dura 30 minutos”, explicó el médico.

“Nuestro objetivo era comprobar que se podía operar el cáncer de riñón en el hospital público sin instrumentos costosos y lograr la misma calidad de vida” que se logra en pacientes que se operan en hospitales que utilizan grandes recursos”, indicó.

Según se explicó la técnica utilizada permite extraer tumores sin sacar el órgano, el paciente sangra menos y el paciente no queda 10 días hospitalizado, como sucedía en las operaciones vía abierta. Solo permanece internado entre 24 y 48 horas.

La doctora Marcela García sostuvo que “este es un logro de equipo. Tanto de quienes llevaron a cabo las operaciones, como quienes hicimos el seguimiento de las muestras tomadas y de los resultados obtenidos en más de 30 pacientes, con la utilización de biomarcadores y seguir su calidad de vida. Fue un honor participar del proyecto en conjunto y lograr este resultado maravilloso que se coronó con uno de los premios más importantes del país, tras hacer un aporte vital”.