Se extiende la polémica entre bioquímicos y farmacéuticos por la venta de los test rápidos

La venta de los test rápidos de antígenos en farmacias para detectar Covid duró cerca de un mes en la provincia de Buenos Aires, pero la polémica se extiende. Por un lado los bioquímicos refuerzan su posición: “son de uso exclusivamente profesional y no se pueden hacer en hogares”. Y desde el sector farmacéutico plantean que “la prohibición de la venta, impuesta por el gobierno provincial cercena la incumbencia profesional del sector”.

Junto a la provincia de Buenos Aires, otras ocho provincias prohibieron la venta en farmacias del test rápido para detectar Covid (Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Córdoba, San Luis y La Rioja).

Claudio Cova, presidente de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, indicó que “hicimos el pedido al gobierno provincial para que se prohiba la venta en farmacias porque el kit no es para una autogestión, es para uso profesional, similar al que tenemos en los laboratorios. Requiere una evaluación preanalítica, hacer un hisopado nasal que de ninguna manera es recomendable para una persona sin experiencia y necesita interpretación de resultado. Este test es no se lo puede hacer cualquier persona. Es para sintomáticos o para aquellas personas que tuvieron contacto directo con un infectado 72 horas antes”.

El profesional remarcó también que “hay que tener cuidado con el manejo de estos residuos patológicos, ya que no es para tirarlo con la naranja y la yerba, sino que requiere un tratamiento adecuado” y agregó: “el procedimiento de testeo requiere una carga al sistema de información oficial Sisa, porque en caso de ser positivo debe haber un seguimiento del paciente y sus contactos directos para que se adopte la medida sanitaria pertinente”.

“Los testeos que se dieron a conocer en Europa, que se realizan en las casas, no son los mismos que se vendían en las farmacias bonaerenses”, indicó el presidente de FABA.

También dijo que “en las farmacias de la Provincia tiene un costo de 2.600 pesos, similar a un testeo en laboratorio. En el territorio bonaerense hay una amplia red de laboratorios bioquímicos (unos 1.600) para hacer frente a esta actividad que debe ser llevada a cabo por un profesional capacitado”.

Por su parte, la bioquímica Rosana Toro, integrante del Laboratorio de Salud Pública de la facultad de Exactas de la UNLP, dijo que “un autotest en casa sólo calma ansiedades y da falsa seguridad”.

voces DE LOS FARMACÉUTICOS

En tanto, fuentes del colegio de Farmacéuticos de La Plata informaron que “el test se vendía en la farmacia no era para que cualquier paciente se lo realizara. Con ese test debía dirigirse a un profesional bioquímico. La idea desde un principio fue descomprimir un poco los laboratorios que están haciendo las pruebas y al llevar el test abaratar el costo cuando el paciente tiene una sospecha y decide hacer una consulta particular”.

Por su parte, la presidenta del colegio de Farmacéuticos de Dolores, Valeria Marasco, dijo que “no estamos de acuerdo con la medida del gobierno provincial de prohibir la venta de test. Más que nunca debemos sumar. Estamos habilitados para dispensar insumos médicos de cualquier tipo. Y no puede haber disparidad para el ejercicio de la profesión, porque mientras en la provincia no se puede vender, si se puede hacer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No estamos hablando de hacer la práctica. En la farmacia tenemos hilo de sutura y no suturamos, por ejemplo. El objetivo es darle la posibilidad a la gente de adquirir un test y que lo realice con un profesional y en un lugar habilitado. No nos metemos con esa incumbencia. Sólo protegemos la nuestra, porque estamos habilitados por ley a ejercer la venta de insumos médicos”.

“Hay muchos países del mundo en los que se brindan facilidades para testear, incluso para hacerlo en las escuelas. Podemos facilitar el acceso a los testeos. Al tenerlo en la farmacia se abaratan los costos, aún más en el contexto socio económico que atravesamos”, agregó Marasco.

Por su parte, Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires indicó en declaraciones periodísticas que “en ningún momento dijimos que adentro de las farmacias íbamos a realizar los test. Son test individuales y planteamos que la dispensa incumbe a las farmacias” y agregó: “quedamos bastante desconcertados porque entendíamos que se aspiraba a tener cada vez más gente testeada para poder aislarla oportunamente”.