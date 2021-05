Preocupación por la caída de la página y la app "Vacunate" de la Provincia

Preocupados por la imposibilidad de poder hacer consultas, usuarios de la página web https://vacunatepba.gba.gob.ar/# y de la app "Vacunate" reportaron que tanto el sitio como la aplicación se encuentran fuera de servicio desde la mañana de este sábado.

Según indicó un lector del diario, "es imposible poder acceder al apartado en el que se pueden consultar los turnos. Cuando presionas el botón aparece la leyenda '503 Service Unavailable. No server is available to handle this request'". (503 Servicio no Disponible. No hay ningún servidor disponible para manejar esta solicitud).

Si bien hasta el momento de forma oficial no se han brindado precisiones sobre cuándo se restablecerá el sistema y la causa que le dio origen a esta situación se proyecta que se trata de una saturación del sitio luego del anuncio que realizó en las últimas horas el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires referente a turnos de vacunación.

Puntualmente se indicó que se concretaron 180 mil turnos de la segunda dosis de Sinopharm. En este sentido recomendaron a aquellos que se hayan dado la primera aplicación de la vacuna china deberán revisar si ya tienen asignado turno a través de la aplicación móvil Vacunate PBA o en el sitio web vacunatepba.gba.gob.ar.

Es por ello que se cree que la caída del sitio podría estar relacionada con "una cantidad de visitas inusual". Mientras tanto, cientos de usuarios reclamaban el restablecimiento inmediato del servicio ya que muchos debían concurrir este sábado a los vacunatorios.

¿Qué datos son necesarios para revisar el turno? Número de DNI, número de trámite (se encuentra en el DNI) y número del ciudadano (se encuentra en el cartón que entregan tras la primera dosis).