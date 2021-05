ONG cuestiona registrar y ponerle chips a los perros

Después de que el Municipio dispusiera que los dueños de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas deberán inscribirlos en el registro municipal que abrirá, de forma gratuita, desde mañana y que les colocarán un microchip, desde una organización no gubernamental proteccionista salieron a cuestionar la medida.

Quien puso el grito en el cielo fue Elda Lenardon, de “Castrando La Plata”, quien en una extensa carta que hizo llegar a EL DIA se refirió a las multas de las que serán pasibles los dueños de los perros que no cumplan y afirmó que “esta persecución a los vecinos terminó con un rotundo fracaso en todos los municipios que trataron de implementar estas medidas. Para no ser perseguidos y multados, más animales terminaron en las calles”.

A continuación consideró que “es enormemente preocupante que un Municipio que debiera estar cumpliendo desde el año 2008 la Ley Provincial 13.879 que lo obliga a castrar un número tal de perros y gatos, que logre evitar nacimientos y equilibre, en el menor tiempo posible la cantidad de animales con los hogares disponibles para ellos y que incumple sistemáticamente esa ley, se dedique ahora a registrar y perseguir a los vecinos en vez de utilizar sus recursos en brindar un servicio de sanidad animal ejemplar, con castraciones, atención clínica gratuita, vacunación antirrábica y desparasitación, tal como ordena la ley que incumple”.

Según Lenardon, “aparentemente el Municipio ya cuenta con los microchips y las lectoras de los mismos. El costo de cada chip oscila entre los U$S 6 y U$S 15 y las lectoras entre U$S 200 y U$S 350 según, de cuál de las 5 empresas que existen en el mercado, se trate”. Y se preguntó: “¿Cuántos microchips y lectoras compró el Municipio? ¿A cuál de las 5 empresas vendedoras se compraron y cuanto se pagó por los mismos?”.

En otro pasaje cuestionó la argumentación comunal de que el registro y chipeado de animales se “enmarca en la Ley provincial nº 14.107 y la Ordenanza nº 9.548”.

La proteccionista aclaró que la ley establece la creación “del Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos de la Provincia de Buenos Aires” y que “en cada Municipio existirá una delegación del Registro.” pero aclaró que “no se ha creado este Registro Provincial y mientras ello no ocurra, no puede haber delegaciones del mismo en los municipios”.

“En cuanto a la Ordenanza Nº9.548, no hace ninguna referencia a un Registro de perros ni a chipeado alguno”, remarcó.

Por este y otros motivos enumerados en la carta, desde Castrando La Plata reclamaron al Municipio “que deje sin efecto una decisión sin fundamento legal, que altera y preocupa a la población innecesariamente”.