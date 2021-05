Con un “dato”, asaltan a una familia de Ensenada y le apuntan a una beba

Los delincuentes utilizaron la ventana para sortear el muro /c. santoro

India, la perra pitbull, ladró de una forma extraña. Adriana (57), al estar medicada por una operación, no se despertó, pero sí lo hizo Nadia, su hija de 33 años. Para evitar que a su beba de dos meses le ocurriera lo mismo se levantó con la intención de ir hasta el patio. Creyó que el gato había salido y como ambos animales no se llevan bien, se trataba de una de las tantas rencillas de todos los días.

Eran las 3.30 de la madrugada del pasado miércoles. Y la joven no sabía que, desde hacía algunos segundos, dos intrusos armados merodeaban por las habitaciones de la casa situada en Santili entre Horacio Cestino y Pasaje Monteagudo, Ensenada.

La familia pasó entre 15 y 20 minutos de terror en los que temieron por sus vidas. Los encerraron, amenazaron con matarlos y hasta apuntaron en la cabeza a la bebé. Antes de irse quisieron atarlos a todos, pero desistieron ante los ruegos de la joven.

En diálogo con EL DIA, los damnificados relataron cómo fueron esos instantes de indefensión y advirtieron que “se trató de una batida”, puesto que los ladrones contaban con el dato de la venta de una propiedad.

En el inmueble viven Juan (70), las tres mencionadas y un adolescente de 15 años hijo de Adriana. Los asaltantes ingresaron trepando por una ventana que da al Pasaje Monteagudo, y que usaron a modo de escalera para saltar el paredón y caer en el fondo, donde se toparon con India.

Al primero que obligaron a despabilarse fue al hombre, a quien sacaron de la cama con el frío caño de una pistola cerca del rostro. “Yo me había sentado justo porque escuchaba los ladridos. Me dijo ‘quedate quieto, no te muevas. ¿Dónde está la plata?’”, reveló Juan.

Entonces, fueron hasta la pieza de Adriana. A ella la tomaron del brazo y la forzaron a incorporarse.

Tenían colocados tapabocas y las capuchas de los buzos sobre la cabeza. Sin embargo, la dueña de casa advirtió que uno de ellos le era familiar. “A vos te conozco”, le espetó. Después de esa confesión, los malvivientes apagaron las luces de la finca y movieron a los damnificados al cuarto de Juan, siempre con las armas de fuego a la vista para intimidarlos. Una vez que redujeron a los moradores, la impaciencia se apoderó de los delincuentes, que tendrían “entre 25 y 30 años”, conforme manifestaron las víctimas. Uno de ellos, en particular, se mostraba muy violento.

Querían “los dólares” que supuestamente había en el lugar, producto de la venta de una casa. Tenían ese dato y revisaron todo el mobiliario para hallar el efectivo. Como no lograban dar con los billetes, el que se comportaba de forma más agresiva se acercó hasta la familia, amartilló la pistola y le apuntó en la cabeza a la beba. “Se le podría haber disparado y nos mataban, estaba muy alterado”, recordó Adriana.

Finalmente, se hicieron con 100 mil pesos que eran producto de una seña. Además les sustrajeron cuatro celulares y una tablet. Antes de escapar intentaron atarlos a todos, pero lograron convencerlos de que no lo hicieran: “¿Qué hacíamos con la nena si nos maniataban?”, reflexionó Juan. Los damnificados sospechan que afuera, a bordo de un auto, los aguardaba un tercer sujeto. Y, por medio de las filmaciones obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas en la zona, ese vehículo sería un Chevrolet Corsa gris al que se lo vio “dando vueltas a la manzana” a la hora del atraco.

Con el teléfono de Juan dieron aviso a la Policía. Un móvil del Comando de Patrullas de Ensenada arribó poco después, pero los autores del hecho ya habían fugado y al cierre de esta edición continuaban prófugos.

