Sin agua en plena segunda ola, un drama en distintos barrios

En plena pandemia las falencias en el servicio de agua de red siguen haciendo pasar penurias a los platenses. Los vecinos claman básicamente por la escasez de líquido en los hogares, obras que no han mejorado el suministro y por la ausencia de respuestas concretas. En ese sentido, cansados de los planteos a la empresa ABSA, hasta piden pagar descuentos a modo de resarcimiento ya que no pueden hacer uso de un servicio que se encarece cada vez más.

Enrique, de 120 y 77, relató que “estamos sin agua igual que hace seis meses”, lo que calificó como “un problema grave”. “ABSA no sabe cómo solucionar los problemas. Cuando no pagás te dicen que no podés reclamar, y cuando pagás hacés los reclamos pero no te los solucionan”, deslizó. Y agregó: “La pérdida es muy grande, hace 6 meses que no tengo presión de agua. Pedir un descuento sería imposible, pero pedir que te arreglen también es imposible”.

Angela, una damnificada de 78 bis entre 8 y 9, contó que “nosotros tenemos problemas hace dos años, vinieron por una obra pero seguimos sin agua. Ya fuimos a ABSA, al ADA, a la Defensoría del Pueblo, llevamos notas y gracias a eso vinieron. Pero iban limpiar las cañerías y no hicieron nada. Hay pozos con fierros que son un peligro, te podés matar de un golpe”.

La usuaria comentó que “no sólo no solucionaron el problema, sino que crearon un problema más. El año pasado estuvimos semanas enteras sin agua y ahora estuvimos dos semanas”.

En tanto, Silvia, de 62 entre 28 y 29, dijo que “lamentablemente seguimos con este problema, el caudal que tenemos no es suficiente para llenar el tanque”. “Me planté en la Gobernación, intervino al Defensoría. ABSA se comprometió a hacer obra, y las hizo, pero nosotros seguimos penando. Vi que hicieron un pozo, no sé si se cambiaron los caños. Empezamos a tener un poco más de presión. Además arreglaron la pérdida”, señaló. Sin embargo, sostuvo que “otra vez estamos como antes. No tenemos presión y por momentos las cañerías se quedan sin agua. Te tenés que levantar a la madrugada para lavar la ropa. Encima estamos con problemas de agua turbia”.

También hay baja presión en Plaza Brandsen y zona del Cementerio, según se denunció.