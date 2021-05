El mercado sigue apostando a un acuerdo por la deuda

El índice S&P Merval subió ayer 2,27 por ciento alentado, al igual que en la jornada del viernes, por las versiones y señales sobre el avance en las negociaciones por la deuda del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, en tanto las acciones argentinas en Wall Street ganaron hasta 10,5 por ciento.

En la plaza porteña, las ganancias de las acciones líderes fueron encabezadas por Cresud (11,07 por ciento); YPF (5,5 por ciento); Loma Negra (5,17 por ciento); Banco Francés (5,15 por ciento); y Grupo Supervielle (4,29 por ciento).

En Nueva York, los ADRs de firmas argentinas cerraron la sesión con mayoría de ganancias lideradas por Cresud (10,5 por ciento); Loma Negra (6,3 por ciento); YPF (4,8 por ciento); Banco Francés (3,6 por ciento); y Transportadora Gas del Sur (3,6 por ciento).

En el mercado de deuda pública, los bonos en dólares anotaron alzas de hasta 90 centavos de dólar, mientras que los títulos en pesos ascendieron entre 0,05 por ciento y 0,50 por ciento en promedio, tanto para el tramo CER como para los floaters. De esta manera, el riesgo país cedió 3 por ciento hasta los 1517 puntos básicos.

EL BCRA SIGUE COMPRANDO

Mientras, el Banco Central (BCRA) compró ayer U$S 195 millones y, a falta de dos semanas para el cierre del mes, acumula más de U$S 1.500 millones de compras netas en el mercado cambiario en lo que va de mayo, por lo que supera así el dato de marzo, cuando en todo el mes había adquirido U$S 1.470 millones. De esta forma, la autoridad monetaria lleva su intervención neta acumulada a U$S 5.196 millones en el acumulado de 2021, su mejor registro desde 2012, gracias a un mayor ritmo de liquidación de dólares de exportaciones del complejo agroindustrial y la recuperación histórica de precios de la soja, el maíz y el trigo, entre otros cultivos.

En cuanto al tipo de cambio, la cotización del dólar minorista cerró ayer en un promedio de $ 99,64 -el ahorro en $161,40- y el “blue” se negoció sin cambios, para cerrar en un promedio de $153 por unidad.