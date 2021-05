Otro salvaje ataque a un jubilado, ahora en La Loma

Si cualquier caso de inseguridad genera bronca e indignación, esas sensaciones se potencian cuando resultan víctimas personas de avanzada edad. Mucho más todavía, cuando además de despojarlos del poco dinero que atesoran y de otras pertenencias, los delincuentes someten a sus víctimas a castigos físicos.

Cuando todavía sigue comentándose el demencial ataque a patadas en la cabeza que sufrió en la tarde-noche del miércoles último un hombre de 74 años, durante un asalto en su casa de 120 y 65, del barrio El Mondongo; otro jubilado, en este caso del barrio La Loma, a la mañana siguiente padeció un violento robo en su vivienda.

Se trata de Eduardo “Monono” Domínguez (83), quien entre la década del 50 y parte de los años sesenta se lució jugando como delantero en la Primera División en los equipos de fútbol de Estudiantes y Gimnasia.

Pero además, integró también los planteles de los porteños Huracán y Atlanta, así como también de equipos de fútbol de países vecinos.En la tarde de ayer, este diario visitó el domicilio de 40 entre 16 y 17 de Monono, quien en esos momentos estaba acompañado por un hijo y otros familiares. Y, a poco de iniciada la charla, se evidenciaron a las claras dos tipos de marcas bien distintas: la visual, por los hematomas en el rostro, brazos y otras partes de su cuerpo; y otras que no se ven, pero que duelen todavía más: la angustia y el miedo que le quedaron ante el incomprensible salvajismo aplicado contra él por la banda de tres delincuentes que lo asaltó.

Un DESCUIDO, GOLPES Y ROBO

“Fue el jueves, alrededor de las 9 y media de la mañana, cuando por un descuido quedó abierta la puerta de entrada a esta casa”, sostuvo el damnificado.

Esa situación fue usufructuada por el grupo delictivo, en una maniobra que pudo haber sido un ataque “al boleo” o algo premeditado. Lo cierto es que ingresaron resueltamente a la finca y enseguida redujeron a Monono -quien estaba solo- bajo amenazas de muerte, aunque sin esgrimir arma alguna.

“Los delincuentes me pegaron trompadas y hasta patadas estando ya tirado en el piso. Por eso estos moretones”

Eduardo “Monono” Domínguez Víctima del asalto en 40, 16 y 17

En medio de su sorpresa y aturdido por la insistente exigencia de los ladrones para que les entregara dinero y otros elementos de valor, el ex futbolista ensayó primero un intento de reacción.

“Fueron unos pocos segundos y por un impulso, ya que apenas me puedo mantener parado y por eso me movilizo con un andador”, explicó. Su actitud enfureció a los asaltantes, que de inmediato comenzaron a atacarlo con una desmedida carga de violencia. Domínguez recordó que “eran dos pibes que nos llegaban a 20 años y el restante parecía tener unos 30”. El sujeto mayor “era el que guiaba a sus cómplices y el más violento conmigo”, resaltó. Agregó que “recibí trompadas y patadas, hasta cuando me tiraron al piso. Ni les importó mi edad y que me ayudo para moverme con un andador”.

En el rostro y los brazos, la víctima tiene a simple vista los resultados de la golpiza. “Pero tengo otros hematomas en otras partes del cuerpo”, remarcó. Además, la evocación del atraco dejó al descubierto un daño acaso peor: el del desconsuelo y el temor. Al punto de que el otrora delantero no pudo contener las lágrimas. “Es que me acuerdo de lo que me hicieron y me da muchísima bronca e impotencia”, reflejó instantes después de sobreponerse para continuar contando su traumática experiencia del jueves.

Según expuso, fue además la única de estas características que le tocó afrontar en esa casa “donde vivo desde que nací”.

Por otro lado, el jubilado aseguró que los asaltantes le sustrajeron “el reloj pulsera y el anillo de oro que tenía en una de mis manos y que había comprado en Bolivia en la década del 50”. Pero seguramente el botín con el que huyó la banda resultó de mayor significación, porque “en la planta alta me revolvieron las tres habitaciones. Y todavía no puede ver lo que me sacaron”.

Cabe señalar que fuentes policiales informaron sobre este caso de inseguridad que “delincuentes ingresaron a ese domicilio con fines de robo, el cual no se concretó”. Y que Domínguez “no posee lesiones”.

Como se dijo, horas antes tuvo lugar un caso con características similares y que dejó a un hombre herido. Es que, tal como informó este medio, también resultó violento el asalto que sufrió Salvador Pasquale (74) en su casa de 120 y 65, al caer la tarde del miércoles. La brutalidad del hecho lo dejó con varias marcas en la cabeza y con la decisión de reforzar la seguridad de su hogar. “Empezando la puerta de entrada y haciendo instalar una reja en el frente”, contó.