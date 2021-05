Jimena Barón y Sofía “Jujuy” Jiménez, cara a cara: de qué hablaron las dos ex de Del Potro

Sofía Jujuy Jiménez y Jimena Barón, ambas ex novias de Juan Martín Del Potro, se toparon anoche por primera vez en "La Academia" y mantuvieron un desopilante diálogo en el que no pasaron por alto el pasado amoroso que las une.

Marcelo Tinelli fue el que dio el puntapie cuando presentó a Jujuy. “Ella se ganó el cariño del público con su simpatía. Es la exnovia de Juan Martín del Potro”, señaló Marcelo. Rápido de reflejos, miró a Barón y le dijo: “Usted también, Jimena”.

La actriz no se quedó atrás y le contestó "yo también y antes, lo digo nada más.... No pasa nada, pero yo fui la novia y la ex antes que Jujuy".

Tinelli subió la apuesta y señaló: “Jujuy dijo que no descarta reconciliarse con Del Potro. Dijo ‘uno nunca sabe’...”. “Yo, tampoco", replicó Jimena Barón.

Con picardía Jimena declaró sobre el tenista: “Te separás de él y te quedan dos toallones”. Además, contó que en una oportunidad, le aconsejó a Jujuy Jiménez que no dejara su carrera por seguir a Del Potro.

Una vez que salió a escena, Jujuy apuntó: "Para mí no es importante quién estuvo antes o después. De hecho, mi concepto de Jimena es que es muy buena ex”.

En ese marco, Jujuy contó que, en plena cuarentena, la ex Casi Ángeles la llamó para desmentirle los rumores de que estuviera saliendo con Del Potro mientras era novio de ella.

“Me pareció un gesto de buena mina. Te quería agradecer públicamente mirándote a los ojos”, le dijo Sofía a Jimena.

La respuesta de Barón no se hizo esperar: “Te quiero. Me encanta que estés acá”, aseguró.